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11:53 (мск), источник: Р-Спорт

Деревня Универсиады официально открыта в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 23 фев — РИА Новости. Деревня красноярской Универсиады официально открылась в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-офисе деревни.

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В церемонии участвовали президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, глава дирекции Универсиады Максим Уразов, мэр деревни Максим Орешников и глава минспорта края Сергей Алексеев. Ранее пресс-офис деревни сообщал, что официальные представители сборных Японии и России уже заселились в жилые комплексы. Спортсмены заедут позже. В скором времени ожидается приезд представителей Канады, Великобритании и США.

«Официальная церемония открытия деревни состоялась. Олег Матыцин и мэр деревни Орешников перерезали символическую ленту. Прозвучал гимн России и Gaudeamus — студенческий гимн. Жилые комплексы приняли первых гостей», — сказал собеседник агентства.

В дирекции сообщили, что спортсмены и официальные лица будут проживать в жилых комплексах кампуса Сибирского федерального университета. Комплекс общежитий для студентов «Перья-1» предназначен для проживания иногородних волонтеров.

XXIX Универсиада состоится в Красноярске 2—12 марта, будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Ожидается, что численность участников из 58 стран мира превысит 3 тысячи человек.

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