Деревня Универсиады официально открыта в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 23 фев — РИА Новости. Деревня красноярской Универсиады официально открылась в Красноярске, сообщили РИА Новости в
КРАСНОЯРСК, 23 фев — РИА Новости. Деревня красноярской Универсиады официально открылась в Красноярске, сообщили РИА Новости в
В церемонии участвовали президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, глава дирекции Универсиады Максим Уразов, мэр деревни Максим Орешников и глава минспорта края Сергей Алексеев. Ранее
«Официальная церемония открытия деревни состоялась. Олег Матыцин и мэр деревни Орешников перерезали символическую ленту. Прозвучал гимн России и Gaudeamus — студенческий гимн. Жилые комплексы приняли первых гостей», — сказал собеседник агентства.
В дирекции сообщили, что спортсмены и официальные лица будут проживать в жилых комплексах кампуса Сибирского федерального университета. Комплекс общежитий для студентов «Перья-1» предназначен для проживания иногородних волонтеров.
XXIX Универсиада состоится в Красноярске