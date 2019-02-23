Деревня Универсиады официально открыта в Красноярске

В церемонии участвовали президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, глава дирекции Универсиады Максим Уразов, мэр деревни Максим Орешников и глава минспорта края Сергей Алексеев. Ранее пресс-офис деревни сообщал, что официальные представители сборных Японии и России уже заселились в жилые комплексы. Спортсмены заедут позже. В скором времени ожидается приезд представителей Канады, Великобритании и США.

«Официальная церемония открытия деревни состоялась. Олег Матыцин и мэр деревни Орешников перерезали символическую ленту. Прозвучал гимн России и Gaudeamus — студенческий гимн. Жилые комплексы приняли первых гостей», — сказал собеседник агентства.

В дирекции сообщили, что спортсмены и официальные лица будут проживать в жилых комплексах кампуса Сибирского федерального университета. Комплекс общежитий для студентов «Перья-1» предназначен для проживания иногородних волонтеров.