Согласована кандидатура министра культуры и спорта Казахстана

«Спасибо большое нашему комитету Мажилиса, что единогласно все поддержали. Действительно, сейчас у нас стоят большие законодательные вопросы, такие как принятие историко-культурного наследия, изменения в закон о культуре, и, самое главное, сейчас мы должны в короткое время внести большие изменения в закон о туристической деятельности. Поэтому я выражаю огромную благодарность нашему комитету за доверие и за перспективные планы», — прокомментировал Мухамедиулы в кулуарах Мажилиса.