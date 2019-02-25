Согласована кандидатура министра культуры и спорта Казахстана
Депутаты Мажилиса согласовали кандидатуру Арыстанбека Мухамедиулы на пост министра культуры и спорта, сообщает Tengrinews.kz.
Депутаты Мажилиса согласовали кандидатуру Арыстанбека Мухамедиулы на пост министра культуры и спорта, сообщает Tengrinews.kz.
Мухамедиулы подтвердил, что остается на посту министра по рекомендации депутатов.
«Спасибо большое нашему комитету Мажилиса, что единогласно все поддержали. Действительно, сейчас у нас стоят большие законодательные вопросы, такие как принятие
Напомним, Арыстанбек Мухамедиулы был назначен министром культуры и спорта в 2014 году.