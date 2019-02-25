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15:50 (мск), источник: Vesti.kz

Согласована кандидатура министра культуры и спорта Казахстана

Депутаты Мажилиса согласовали кандидатуру Арыстанбека Мухамедиулы на пост министра культуры и спорта, сообщает Tengrinews.kz.

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Мухамедиулы подтвердил, что остается на посту министра по рекомендации депутатов.

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«Спасибо большое нашему комитету Мажилиса, что единогласно все поддержали. Действительно, сейчас у нас стоят большие законодательные вопросы, такие как принятие историко-культурного наследия, изменения в закон о культуре, и, самое главное, сейчас мы должны в короткое время внести большие изменения в закон о туристической деятельности. Поэтому я выражаю огромную благодарность нашему комитету за доверие и за перспективные планы», — прокомментировал Мухамедиулы в кулуарах Мажилиса.

Напомним, Арыстанбек Мухамедиулы был назначен министром культуры и спорта в 2014 году.

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