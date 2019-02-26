Студенческая сборная России прибыла на Универсиаду в Красноярск

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Россию на Универсиаде представит делегация из 296 человек. Всего в соревнованиях примут участие спортсмены из 59 стран мира.

«Российская сборная приземлилась утром [в Красноярске], получает багаж и в настоящее время двигается из аэропорта в сторону деревни Универсиады. Приветственную церемонию мы планируем провести сегодня в 14:00 (10:00 мск)», — сказал Орешников.

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Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.