Фоторепортажи
8Медведева одержала победу на Кубке России
25Нюша вдохновила Балашиху: «Авангард» разгромил «Ак Барс»
08:46 (мск), источник: ТАСС

Студенческая сборная России прибыла на Универсиаду в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Спортсмены из сборной России прибыли на Всемирные зимние студенческие игры, которые начнутся 2 марта в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил во вторник мэр спортивной деревни Универсиады Максим Орешников.

Наверх
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Россию на Универсиаде представит делегация из 296 человек. Всего в соревнованиях примут участие спортсмены из 59 стран мира.

«Российская сборная приземлилась утром [в Красноярске], получает багаж и в настоящее время двигается из аэропорта в сторону деревни Универсиады. Приветственную церемонию мы планируем провести сегодня в 14:00 (10:00 мск)», — сказал Орешников.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м — Казань.

 Родители фигуристов рассказали, как дети попали в группу Тутберидзе
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
«Как запасная?» Медведева и Туктамышева остались вне сборной
Российский нападающий побил личный рекорд результативности в НХЛ
«Флорида» победила «Колорадо», Дадонов забил 22-ю шайбу в сезоне
Вратарь «Челси» оштрафован за отказ от замены
Васильева попросила IBU не наказывать ее за пропуск допинг-теста
Ковалев ответил на вызов «Канело» о проведении чемпионского боя
Агент: Киселевич рад побороться за Кубок Стэнли с «Виннипегом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь