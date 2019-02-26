Делегации 17 стран прибыли в Красноярск, украсив деревню Универсиады национальными флагами

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В деревне Универсиады ждут прибытия атлетов и представителей делегаций из 59 стран мира, порядка 2,8 тыс. человек.

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Уже прибыли представители делегаций сборных России, Венгрии, Эстонии, Нидерландов, Канады, США, Великобритании, Китая, Японии, Австралии, Казахстана, Швейцарии, Германии, Словении, Финляндии, Латвии, Франции.

«С каждой минутой гостей все больше. Представители сборных на своих балконах вывешивают национальные флаги и символы, придавая цвета зданиям, где они будут жить. Уже сейчас в деревне царит мультикультурная атмосфера всеобщего мирового братства», — рассказал Орешников.

По его словам, сборные стараются размещать с учетом географии — граждане стран с одного континента живут рядом друг с другом, а также количественного состава спортивных делегаций.

При прибытии каждой делегации здесь проходят welcome-церемонии. В общей сложности, будет проведено 59 церемоний для 2727 атлетов. Каждая церемония проходит в торжественной обстановке, сопровождается культурной программой с поднятием национального флага и вручением памятных подарков главам делегаций.

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Жизнь в деревне

В инфраструктуре деревни Универсиады задействованы пять жилых корпусов на территории кампуса Сибирского федерального университета (СФУ). Все корпуса отремонтированы, оснащены новой мебелью, сантехникой, в них созданы комфортные условия проживания. В каждой квартире смогут жить от одного до трех атлетов.

В квартирах есть вся необходимая мебель, постельное белье меняется раз в три дня, спортсменам предоставляют необходимые гигиенические принадлежности, стиральные машинки и стиральный порошок. По словам Орешникова, популярностью пользуется зона отдыха с настольными играми.

В большом сервисном центре расположены фитнес-залы, салоны красоты, кафе здорового питания, почта, цветочные магазин. В деревне действует современный медицинский центр, где работают в том числе специалисты Федерального медико- биологического агентства (ФМБА).

«Ночных клубов в деревне нет, ведь у нас должны быть комфортные и спокойные условия, чтобы спортсмены могли готовиться к соревнованиям и отдыхать после них. Тем не менее, есть большая культурная программа», — рассказал Орешников.

В деревне Универсиады работают две сцены. На одной из них проходят официальные церемонии встречи атлетов, на второй — выступают этнические коллективы. Также здесь можно ознакомиться со всем разнообразием культуры и быта народов Красноярского края и Центральной Сибири — побывать в эвенкийском чуме и тувинской юрте, пообщаться с северным оленями и сибирскими лайками.

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Центр религий

В новом семиэтажном здании в деревне Универсиады расположился Центр религий. В среду здесь откроется часовня Иоанна Русского, куда смогут приходить православные верующие из числа спортсменов и членов делегаций. Красноярская епархия направит туда священнослужителей, которые будут проводить православные обряды.

«Нам выдели помещение в Центре религий, в котором мы установили алтарь, поставили иконы и все необходимое, чтобы совершать богослужение. В дни Универсиады в нем будут дежурить семь священников», — рассказал ТАСС отец Димитрий Любочко, руководитель отдела здорового образа жизни и спорта Красноярской епархии.

На одном этаже с православной часовней расположились молельные комнаты для мусульман — отдельно мужская и женская, индусов, иудеев, католиков. Двумя этажами ниже — помещения для богослужения протестантов и буддистов.

Реакция спортсменов

Приехавшие спортсмены отмечают, что деревня Универсиады им очень нравится с точки зрения как удобства проживания, так и знакомства с сибирским колоритом. «Я седьмой раз принимаю участие в Универсиаде. Все вокруг такое волшебное, и эта погода — здесь так холодно, но нам это нравится, это чудно», — рассказала ТАСС представитель национальной федерации студенческого спорта Китая Чжао Сюань.

По ее словам, красноярская деревня — не самая большая из числа тех, где ей приходилось бывать. «Несмотря на то, что она меньше остальных, она очень красивая и необычная. Здесь такие уникальные здания и наше общежитие новое и комфортное», — сказала китаянка.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.