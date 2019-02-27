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12:05 (мск), источник: БЕЛТА

Ковальчук: Белорусские спортсмены в 2018 году завоевали 680 медалей на крупнейших международных турнирах

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены на Олимпийских играх, чемпионатах, Кубках, первенствах мира и Европы в 2018 году завоевали 680 медалей, в том числе 227 золотых, 216 серебряных и 237 бронзовых. Из них в олимпийских видах спорта — 253. Такие цифры назвал сегодня министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на итоговой коллегии спортивного ведомства в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

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Главным стартом прошлого года были XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Там белорусские атлеты стали обладателями трех наград — два золота и одно серебро. На высшую ступень пьедестала почета поднимались фристайлистка Анна Гуськова и женская эстафетная команда биатлонисток в составе Дарьи Домрачевой, Надежды Скардино, Динары Алимбековой и Ирины Кривко. Серебряным призером в масс-старте стала главная прима биатлона Дарья Домрачева.

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Сергей Ковальчук также отметил, что Паралимпийские игры в Пхенчхане-2018 стали самыми успешными для белорусских атлетов: они завоевали 12 наград — по 4 медали всех достоинств.

Что касается летних видов спорта, то на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах белорусы завоевали 5 наград (1 золотая, 4 бронзовые). Кроме того, 14 раз белорусские спортсмены входили в восьмерку сильнейших на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах. На континентальных чемпионатах завоевано 20 медалей (2 золотые, 8 серебряных, 10 бронзовых). За прошлый год установлен 51 рекорд Беларуси.

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