Ковальчук: Белорусские спортсмены в 2018 году завоевали 680 медалей на крупнейших международных турнирах
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены на Олимпийских играх, чемпионатах, Кубках, первенствах мира и Европы в 2018 году завоевали 680 медалей, в том числе 227 золотых, 216 серебряных и 237 бронзовых. Из них в олимпийских видах спорта — 253. Такие цифры назвал сегодня министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на итоговой коллегии спортивного ведомства в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.