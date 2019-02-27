Ковальчук: Белорусские спортсмены в 2018 году завоевали 680 медалей на крупнейших международных турнирах

Главным стартом прошлого года были XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Там белорусские атлеты стали обладателями трех наград — два золота и одно серебро. На высшую ступень пьедестала почета поднимались фристайлистка Анна Гуськова и женская эстафетная команда биатлонисток в составе Дарьи Домрачевой, Надежды Скардино, Динары Алимбековой и Ирины Кривко. Серебряным призером в масс-старте стала главная прима биатлона Дарья Домрачева.

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Сергей Ковальчук также отметил, что Паралимпийские игры в Пхенчхане-2018 стали самыми успешными для белорусских атлетов: они завоевали 12 наград — по 4 медали всех достоинств.