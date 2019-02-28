Колобков поприветствовал спортсменов в деревне Универсиады в Красноярске

«Рад приветствовать вас в Красноярске, церемония приветствия стала хорошей традицией, которая проходит на всех Олимпиадах и Универсиадах, после этой церемонии вы станете полноправными жителями деревни, — обратился к собравшимся Колобков. — Здесь для вас созданы все условия, чтобы вы могли готовиться к соревнованиям, отдохнуть, здесь для вас представлена большая культурная программа. На протяжении последних пяти лет Россия готовилась и ждала вас, были построены спортивные объекты и корпуса Сибирского федерального университета, в которых вы сейчас живете».