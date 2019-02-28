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13:03 (мск), источник: ТАСС

Парк Универсиады открылся в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Парк Всемирной зимней Универсиады открылся в четверг в Красноярске. Парк занимает площадь перед Большим концертным залом и островом Татышев, соединенным с площадью вантовым мостом, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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На территории парка для жителей и гостей города будут проходить спортивно-развлекательные и культурные мероприятия, викторины и конкурсы. Действуют шатры, где гости могут познакомиться с культурой и бытом коренных народов Сибири. Вход на территорию парка свободный.

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«Сделано хорошо, на территории парка представлен не только Красноярский край, но и коренные народы Севера и разные наши регионы. Для людей это будет интересно, и для наших гостей в том числе», — сказал ТАСС полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, побывавший на открытии парка.

«Парк работает в режиме с 12:00 (8:00 мск) до 23:00 (19:00 мск) до окончания Универсиады, 12 марта. Пиковая нагрузка парка — 10 тыс. посетителей, но с учетом того, что мы задействуем центральную часть острова Татышев, то мы рассчитываем, что в праздничные дни будет проходить до 50 тыс. человек. Здесь очень много интересных локаций», — рассказал журналистам заместитель руководителя дирекции Универсиады Константин Гуреев.

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Локация «Норникеля»

2 марта в парке откроется локация генерального партнера игр — компании «Норникель». На экспозиции гости парка могут узнать интересные факты о спорте, обществе и экологии. Также посетителям доступным языком будут рассказывать об особенностях металлов, которые добывает компания. «Гости зимней Универсиады смогут сфотографироваться на память в фотозоне, оформленной в виде огромной хоккейной клюшки и шлема», — говорится в сообщении компании.

Также компания откроет свой шатер на территории Всесезонного парка отдыха и развлечений «Бобровый лог». «Для посетителей Шатра U-NICKEL Sport Point будут организованы интеллектуальные разминки и викторины, а также мини-турниры по горным лыжам, керлингу и аэро-хоккею. В специально оборудованной фотостудии все смогут сделать бесплатные моментальные фото с символикой Студенческих игр», — отмечается в сообщении.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

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