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12:47 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА запретило спортсменам употреблять пиво для ускорения процедуры допинг-контроля

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запрещает спортсменам во время прохождения допинг-контроля употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, которые ранее использовались некоторыми атлетами для ускорения процедуры сдачи мочи. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Источник: РИА "Новости"

Пиво и некоторые другие слабоалкогольные напитки имеют мочегонные свойства и до сих пор иногда используются спортсменами, чьи организмы оказываются практически обезвоженным после финиша, для ускорения процедуры сдачи допинг-проб мочи.

«Поддерживая идею чистого и здорового спорта, мы не можем обойти вниманием такой аспект, как запрет на употребление алкоголя во время проведения процедуры допинг-контроля, — сказала Пахноцкая. — Запрет касается не только персонала РУСАДА, но и самих спортсменов. В соответствии с полномочиями национального антидопингового агентства, политика РУСАДА предусматривает обеспечение спортсменов только безалкогольными напитками и запрет на употребление спортсменами слабоалкогольных и алкогольных напитков с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля».

«Это положение теперь отражено в инструкции для офицеров допинг-контроля. Теперь атлету, которого заметят употребляющим то же пиво во время процедуры допинг-контроля, будет вынесено предупреждение, оно потом будет занесено в отчет инспектора. В случае повторных нарушений наказание может быть ужесточено», — заметила собеседница ТАСС.

По словам Пахноцкой, наличие продуктов распада слабоалкогольных напитков в моче тестируемого может исказить результаты анализа допинг-пробы. В частности, особенно в употреблении пива во время процедуры допинг-контроля были замечены спортивные ходоки.

«Некоторые международные федерации уже четко прописали в своих правилах запрет на употребление алкогольных напитков во время процедуры допинг-контроля. К примеру, Международная федерация хоккея и Международная федерация футбола», — заключила собеседница ТАСС.

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