РУСАДА запретило спортсменам употреблять пиво для ускорения процедуры допинг-контроля
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запрещает спортсменам во время прохождения
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запрещает спортсменам во время прохождения
Пиво и некоторые другие слабоалкогольные напитки имеют мочегонные свойства и до сих пор иногда используются спортсменами, чьи организмы оказываются практически обезвоженным после финиша, для ускорения процедуры сдачи
«Поддерживая идею чистого и здорового спорта, мы не можем обойти вниманием такой аспект, как запрет на употребление алкоголя во время проведения процедуры
«Это положение теперь отражено в инструкции для офицеров
По словам Пахноцкой, наличие продуктов распада слабоалкогольных напитков в моче тестируемого может исказить результаты анализа
«Некоторые международные федерации уже четко прописали в своих правилах запрет на употребление алкогольных напитков во время процедуры