Эстафета огня Универсиады-2019 завершила свой путь в Красноярске

Источник: Р-Спорт

Эстафета огня стартовала 20 сентября 2018 года в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты и Харбина. На территории России огонь пронесли в 29 городах, триумфальное шествие завершилось на берегах Енисея в Красноярске, ставшим 33-м городом эстафеты.

Солнечно и весело

Стартовала эстафета в полдень от библиотеки Сибирского федерального университета. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у людей праздничное — кругом толпы зрителей и волонтеров в ярких куртках и нарядных головных уборах. Градус настроения зашкаливает, вокруг настоящая весна с плюсовой температурой. Некоторые пришли семьями и рассказывают, что специально отпросились с работы, чтобы увидеть своими глазами, как зажжется огонь молодежных Игр.

«Мы ждали, специально отпросились, чтобы всем вместе прийти и увидеть. Нам начальник пошел навстречу. Это же возможно, раз в жизни. Когда еще Красноярск примет такой праздник? Посмотрите, какие все радостные», — поделился впечатлениями житель города Михаил.

Перед началом церемонии зажжения факела идет концерт. Кто-то из зрителей пританцовывает в такт мелодии, а кто-то нетерпеливо спрашивает: «Ну когда же, когда?».

И вот началось. На сцену поднимаются министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Красноярского края Александр Усс, послы Универсиады олимпийский чемпион Алексей Ягудин, призер олимпиады Николай Олюнин и президент Российского спортивного студенческого союза (РССС) Сергей Сейранов. Он стал первым факелоносцем и дал старт финальному этапу.

Последние 11 километров

Студенты, известные люди Красноярска и России, послы Универсиады, спортсмены — всего 70 человек — на протяжении 11 километров пронесли факел огня по улицам столицы Студенческих игр. В их рядах — президент международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, президент российского студенческого спортивного союза, ректор Московской государственной академии физической культуры Сергей Сейранов, руководитель ФМБА России Владимир Уйба, солистка Красноярского театра оперы и балета, профессор Красноярского государственного института искусств имени Д. А. Хворостовского Вера Баранова, чемпион мира по вольной борьбе Виктор Алексеев, чемпионка мира по синхронному плаванию Анастасия Баяндина, чемпион мира по зимнему триатлону Павел Якимов, победительница соревнований по фристайлу Зимней универсиады-2013 Дарья Коряковцева, посол зимней Универсиады-2019 Наталья Каптелинина.

На всем протяжении маршрута факелоносцев приветствовали жители и гости города. Люди фотографировали бегущих, кто-то пытался сделать селфи на их фоне, но стражи порядка внимательно следили за дисциплиной на маршруте, чтобы ничего не мешало прохождению огня. На середине пути возле Красноярского государственного педагогического университета факел встретили ректоры красноярских вузов и творческие коллективы. После небольшого концерта эстафета огня продолжила свой путь.

«Я решила точно, что я буду факелоносцем, я должна показать пример нашему поколению, всем молодым спортсменам, чтобы они видели, что в мире такое происходит и нужно стремиться и можно выигрывать такие соревнования. Из всех фристайлистов России попала я одна. Для меня это большая честь представлять наш город и большая честь отстаивать мой вид спорта в эстафете огня», — рассказала победительница соревнований по фристайлу Зимних игр-2013 Дарья Коряковцева.

Эстафета завершилась

В ожидании факенолосца-финалиста в парке Универсиады было шумно и людно. Установлены эвенкийские чумы, где все желающие могут ознакомится с бытом северян. Горожане и гости рекой стекаются к главной сцене, где установлена чаша огня, которую зажгут от факела эстафеты.

Финальные метры и полугодовой путь огня завершен в этнодеревне «Енисейская Сибирь» на острове Татышев. На финише последнего факелоносца — президента FISU Олега Матыцина встречали горожане, волонтеры Универсиады, мэр города Сергей Еремин. Матыцин передал факел Еремину, после чего глава Красноярска зажег городскую чашу огня.

В субботу на церемонии открытия Студенческих игр от этого огня будет зажжена основная чаша Универсиады в спортивном комплексе «Платинум-Арена».