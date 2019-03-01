Черный снег, мертвый лес. Как Красноярск подготовился к Универсиаде

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Русские народные песни в аэропорту

Всю последнюю неделю новый терминал аэропорта Емельяново с утра до вечера был наполнен иностранной речью — в Красноярск одна за другой прибывали международные делегации стран-участников XXIX Всемирной зимней Универсиады. На одном самолете со мной из Санкт-Петербурга летела мужская хоккейная сборная Словакии и итальянские лыжники, из-за которых вылет задержался на час — их рейс из Милана приземлился в Пулково с опозданием.

Аэропорт Красноярска перед началом Зимней Универсиады-2019 | Источник: Спорт-Экспресс

Построенный специально для Универсиадыновый красноярский терминал встречал гостей города многочисленными волонтерами и не самым оригинальным музыкальным сопровождением — балалайки, аккордеон, русские народные песни. Кажется, в 2019 году уже можно обойтись и без этого.

Оркестр в аэропорту Красноярска перед началом Зимней Универсиады-2019 | Источник: Спорт-Экспресс

Искусственное оснежение

Вместе с Универсиадой в Красноярск пришла весна. Февраль получился контрастным — две недели назад здесь стояли морозы под 35−40 градусов, а в последние дни зимы — плюсовая температура и грязь под ногами. И если на спортивных объектах современные технологии позволяют без проблем создать нужное количество искусственного снега, то в самом городе снежный покров практически исчез. И сразу возникли проблемы.

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Потому что Красноярск — город промышленный и довольно грязный. Режим «черного неба» — то есть неблагоприятных метеоусловий из-за смога, выхлопных газов и выбросов предприятий, — здесь объявляется регулярно. Поэтому чем меньше оставалось снега, тем чернее становился тот, что продолжал лежать на земле. Картина выходила неприглядной.

Городские власти так стали бороться с напастью: чистый белый снег набирался в лесной зоне за городом и на грузовиках развозился по наиболее проблемным районам (в некоторые места снег доставлялся в огромных мешках), где рабочие лопатами раскидывали его поверх черных сугробов. И в то время, пока я борюсь со стихией круглые сутки, в Красноярске колонны камазов с белейшим снегом… приезжают в город. И коммунальщики ровным слоем распределяют белый снег по обочинам.

Рядом с Сибирским федеральным Университетом (СФУ), на территории которого на время соревнований разместилась деревня Универсиады, случилась еще более удивительная вещь — только что высаженные деревья и землю рядом с ними укрыли белым материалом, издалека похожим на снег. Пресс-служба СФУ дала комментарий местным СМИ о том, что этот материал использован, «чтобы защитить молодые деревья и закрыть черную землю».

Срубленные ели

Кстати, свежепосаженные ели совсем недавно пришли на смену «мертвому» лесу, который возмутил красноярцев в середине февраля. У нового Николаевского моста через Енисей чиновники расставили по металлическим трубам, врытым в землю, предварительно срубленные ели, назвав трубы «декоративным восполнением», а саму задумку — «малой архитектурной формой». После того, как история начала широко обсуждаться и осуждаться в соцсетях, новаторская идея все же уступила место живым деревьям.

Полиция на каждом углу и выходной в пятницу

По всему городу висят указатели с направлением к главным объектам соревнований и плакаты с их талисманом U-Лайкой и надписями «WinterUniversiade», где три буквы «Win» («побеждать» по-английски. — Прим. «СЭ») выделены красным цветом. Красноярцы реагируют на грядущую Универсиаду по-разному: автолюбители жалуются на пробки и выделенные полосы для специальных шаттлов, за выезд на которые стабильно штрафуют, дети и подростки счастливы, что у них дома проходит такое событие, но общее настроение положительное — финальный этап эстафеты огня Универсиады в Красноярске в пятницу 1 марта встречали тысячи человек. Возможно, потому, что мэр города, Сергей Еремин, предложил сделать пятницу выходным днем.

Мероприятия в Красноярске во время Зимней Универсиады-2019 | Источник: Спорт-Экспресс

Центральные улицы наполнены полицейскими — безопасность превыше всего. Говорят, сотрудников органов правопорядка привезли в город со всего Красноярского края и окрестных регионов. Ближайшие две недели — до 12 марта — здесь повсюду будет усиленный надзор и контроль.

Переселение студентов

Как уже говорилось, деревня Универсиады — то есть, место жительства всех спортсменов, — расположилась на территории СФУ. Университет выпустил специальную брошюру «Как будем учиться и жить во время Универсиады» и переселил часть студентов, чьи общежития были отданы участникам соревнований, в съемное жилье, пообещав им возвращение в отремонтированные комнаты и устроив внеплановые каникулы с 25 февраля по 18 марта.

Коммунальный мост в Красноярске | Источник: Спорт-Экспресс

«Енисей» в Сочи

Кстати, переселение затронуло не только студентов, но и футбольный клуб «Енисей», домашний стадион которого, «Центральный», превратился на время соревнований в главный пресс-центр, центр аккредитации СМИ и так далее. В итоге матч 18 тура РПЛ, в котором красноярская команда должна была принять «Ростов», назначенный на 3 марта, был перенесен в Сочи.

Новые объекты и хищения средств

Красноярск шесть лет готовился к Универсиаде. За это время было построено 34 новых объекта, из них19 — спортивных. Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Ольга Голодец и олимпийский чемпион по фигурному катанию и посол Универсиады Алексей Ягудин на пресс-конференции, посвященной открытию игр, отмечали важность того, что, помимо спортивных, строились также и объекты социальной инфраструктуры, которые помогли в развитии города и в дальнейшем будут работать на его благо — например, новые терминал аэропорта, мост через Енисей и клиническая больница.

Стадион «Центральный» в Красноярске | Источник: Спорт-Экспресс

Самый неудобный вопрос на пресс-конференции был задан губернатору Красноярского края Александру Уссу:

Пресс-конференция перед началом Зимней Универсиады-2019 | Источник: Спорт-Экспресс

— Прокомментируйте, пожалуйста, заявление Владимира Колокольцева (Министр внутренних дел РФ — Прим. «СЭ») о хищениях средств при подготовке к Универсиаде.

— Думаю, мы вообще не должны придавать сколько-нибудь серьезного значения этому факту, который действительно имел место, — отметил Усс. — Речь идет о единственном зафиксированном преступлении, которое было совершено около года назад. Это была попытка одного из мошенников, при сносе ветхого жилья в рамках строительства развязки на Николаевском мосту, с помощью поддельных документов завышать стоимость тех ветхих домов, которые подлежали сносу. Пару раз ему это удалось — мы говорим о сумме порядка девяти миллионов рублей. Деятельность его была пресечена, и я думаю, что средства будут возвращены государству. Такой незначительный эпизод, касающийся отнюдь не чиновников, а того, о ком я сказал. В целом работа контрольно-аналитического плана с самого начала проведения Универсиады была на высоте, а после окончания соревнований еще одна палата проведет комплексную проверку — все структуры об этом знают, и я считаю, что никаких неприятных открытий нас не ждет.