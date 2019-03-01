Черный снег, мертвый лес. Как Красноярск подготовился к Универсиаде
Репортаж из столицы Зимних студенческих игр-2019.
Репортаж из столицы Зимних студенческих игр-2019.
Всю последнюю неделю новый терминал аэропорта Емельяново с утра до вечера был наполнен иностранной речью — в Красноярск одна за другой прибывали международные делегации
Построенный специально для Универсиадыновый красноярский терминал встречал гостей города многочисленными волонтерами и не самым оригинальным музыкальным сопровождением — балалайки, аккордеон, русские народные песни. Кажется, в 2019 году уже можно обойтись и без этого.
Вместе с Универсиадой в Красноярск пришла весна. Февраль получился контрастным — две недели назад здесь стояли морозы под 35−40 градусов, а в последние дни зимы — плюсовая температура и грязь под ногами. И если на спортивных объектах современные технологии позволяют без проблем создать нужное количество искусственного снега, то в самом городе снежный покров практически исчез. И сразу возникли проблемы.
Потому что Красноярск — город промышленный и довольно грязный. Режим «черного неба» — то есть неблагоприятных метеоусловий
Городские власти так стали бороться с напастью: чистый белый снег набирался в лесной зоне за городом и на грузовиках развозился по наиболее проблемным районам (в некоторые места снег доставлялся в огромных мешках), где рабочие лопатами раскидывали его поверх черных сугробов. И в то время, пока я борюсь со стихией круглые сутки, в Красноярске колонны камазов с белейшим снегом… приезжают в город. И коммунальщики ровным слоем распределяют белый снег по обочинам.
Рядом с Сибирским федеральным Университетом (СФУ), на территории которого на время соревнований разместилась деревня Универсиады, случилась еще более удивительная вещь — только что высаженные деревья и землю рядом с ними укрыли белым материалом, издалека похожим на снег.
Кстати, свежепосаженные ели совсем недавно пришли на смену «мертвому» лесу, который возмутил красноярцев в середине февраля. У нового Николаевского моста через Енисей чиновники расставили по металлическим трубам, врытым в землю, предварительно срубленные ели, назвав трубы «декоративным восполнением», а саму задумку — «малой архитектурной формой». После того, как история начала широко обсуждаться и осуждаться в соцсетях, новаторская идея все же уступила место живым деревьям.
По всему городу висят указатели с направлением к главным объектам соревнований и плакаты с их талисманом
Центральные улицы наполнены полицейскими — безопасность превыше всего. Говорят, сотрудников органов правопорядка привезли в город со всего Красноярского края и окрестных регионов. Ближайшие две недели — до 12 марта — здесь повсюду будет усиленный надзор и контроль.
Как уже говорилось, деревня Универсиады — то есть, место жительства всех спортсменов, — расположилась на территории СФУ. Университет выпустил специальную брошюру «Как будем учиться и жить во время Универсиады» и переселил часть студентов, чьи общежития были отданы участникам соревнований, в съемное жилье, пообещав им возвращение в отремонтированные комнаты и устроив внеплановые каникулы с 25 февраля по 18 марта.
Кстати, переселение затронуло не только студентов, но и футбольный клуб «Енисей», домашний стадион которого, «Центральный», превратился на время соревнований в главный
Красноярск шесть лет готовился к Универсиаде. За это время было построено 34 новых объекта, из них19 — спортивных.
Самый неудобный вопрос на
— Прокомментируйте, пожалуйста, заявление Владимира Колокольцева (Министр внутренних дел РФ — Прим. «СЭ») о хищениях средств при подготовке к Универсиаде.
— Думаю, мы вообще не должны придавать
Будем надеяться, неприятных открытий избегут все — и участники, и зрители соревнований. В Красноярске стартует большой спортивный праздник. Быстрее, выше, сильнее!