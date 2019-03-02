Фоторепортажи
11Российские легкоатлеты на ЧЕ в Глазго
9Бессмертных взял серебро на ЧМ
17:57 (мск), источник: Р-Спорт

Универсиада 2019 года в Красноярске объявлена открытой

КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Президент России Владимир Путин на церемонии в Красноярске объявил 29-ю зимнюю Универсиаду 2019 года открытой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Торжественное открытие Игр проходит в субботу на «Платинум Арене» в Красноярске.

В борьбу за 76 комплектов наград Универсиады вступают около трех тысяч студентов из 59 стран мира. Завершатся соревнования 12 марта.

 Роскошная бразильянка рассказала всю правду о скандале на Олимпиаде в Рио
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
В лыжном марафоне Россия лидерам не ровня
Почему стоит следить за Универсиадой в Красноярске
Азмун продолжает забивать. Его гол стал победным для «Зенита»
ЦСКА: 7 очков до «Зенита». Надежды на титул подорваны
Эстонский лыжник рассказал правду о применении кровяного допинга
«Локомотив» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
«Спартак» принимает СКА в Кубке Гагарина (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь