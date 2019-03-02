Универсиада 2019 года в Красноярске объявлена открытой
КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Президент России Владимир Путин на церемонии в Красноярске объявил 29-ю зимнюю Универсиаду 2019 года открытой.
КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Президент России Владимир Путин на церемонии в Красноярске объявил 29-ю зимнюю Универсиаду 2019 года открытой.
Торжественное открытие Игр проходит в субботу на «Платинум Арене» в Красноярске.
В борьбу за 76 комплектов наград Универсиады вступают около трех тысяч студентов из 59 стран мира. Завершатся соревнования 12 марта.