Огонь зимней Универсиады-2019 зажжен на «Платинум- Арене» в Красноярске

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Право зажечь огонь Игр было предоставлено десятикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Сергею Ломанову-младшему и двукратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Светлане Хоркиной.

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Ломанов, выступающий за красноярский «Енисей», также пять раз становился серебряным призером чемпионатов мира, еще один раз выигрывал бронзу. В составе «Енисея» он семь раз становился чемпионом России и четырежды обладателем Кубка мира. Ломанову принадлежит рекорд по количеству голов в матчах на чемпионатах мира — 157 мячей.

В активе Хоркиной также четыре серебряные и одна бронзовая медаль Олимпиад. Кроме того, она девять раз становилась чемпионкой мира, четыре раза — чемпионкой Европы.

Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в Турине (Италия), где прошла торжественная церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019.

В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР), затем огонь пронесли по городам России и доставили в Красноярский край. На территории России огонь Студенческих игр побывал в 30 городах.