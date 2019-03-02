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19:35 (мск), источник: ТАСС

Церемония открытия зимней Универсиады-2019 завершилась в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске завершилась, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

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