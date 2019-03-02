Сибирский характер: все смыслы церемонии открытия Универсиады-2019

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Соревнования под слоганом Real Winter («Настоящая зима») проходят с 1 по 12 марта в 11 видах спорта: фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой, хоккее с мячом (бенди), шорт-треке, керлинге, горнолыжном спорте, сноуборде, фристайле и спортивном ориентировании. В борьбу за 76 комплектов наград вступают около трех тысяч студентов из 59 стран мира.

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Сибирская энергия

Добро пожаловать в Сибирь! Начало церемонии традиционно было предназначено для того, чтобы очаровать гостей местными красотами и заманить сибирской таинственностью. «Платинум Арена» погрузилась в белую сказку, пригласив людей, по замыслу организаторов, «окунуться в мир снежного чуда».

Энергия скорости, ловкости и задора демонстрировалась в представлении о трескучих морозах и ярком солнце, которое в Красноярске может светить до 300 дней в году.

На этом начался парад атлетов Универсиады. Первой вышла команда Афганистана в составе одного спортсмена. «Аргентина!» — закричал один из российских зрителей. Южноамериканцы радостно замахали трибунам ладонями. После чего «Платинум Арена» тепло приветствовала сборную Белоруссии. «Спасибо, братушки, за Рио», — пронеслось с трибун.

Завершался парад под скандирование «Россия! Россия!». Таким образом публика арены приветствовала национальную команду своей страны. Многие встали со своих мест.

После состоялось торжественное водружение флага России, который вынесли прыгун в длину Александр Меньков, биатлонистка Наталья Гербулова, строитель Араз Амиров, пекарь Марина Арбузова, баянист-виртуоз Юрий Петровский и скрипач Дарья Манза.

Торжественная часть продолжилась приветственной речью президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олега Матыцина. «От имени международного университетского спортивного сообщества выражаю глубокую признательность руководству России, организационному комитету и всему Красноярскому краю за высокий стандарт подготовки. Россия вновь подтвердила свою репутацию надежного партнера», — заявил Матыцин.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к атлетам и организаторам посредством видеообращения. А с заключительной речью выступил президент России Владимир Путин.

«Своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем и искренне благодарны вам: спортсменам, тренерским штабам, федерациям — за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям», — сказал Путин. Он пожелал спортсменам удачи, убедительных и ярких побед. «Объявляю 29-ю всемирную зимнюю Универсиаду открытой», — сказал президент РФ.

Богатырь Енисей и непокорная дочь Ангара

Продолжилась церемония водружением флага FISU, который на стадион вынесли прославленные спортсмены Алексей Ягудин, Светлана Мастеркова и другие заслуженные люди страны, после чего российские фристайлисты Любовь Никитина и Максим Буров принесли клятву спортсменов.

Когда импровизированное солнце скрылось, в дело вступили древние шаманы. Вернее, их образы, а также тотемные звери и птицы. Картины прошлого и настоящего проплыли по реке времени, и центром внимания становятся охотники, оленеводы и рыбаки, которые показывают колорит сибирского быта. В представлении был сделан акцент на легенде о богатыре Енисее и непокорной дочери Байкала Ангаре.

Речная тема сменилась переливами северного сияния, сформировавшими небесный мост, объединивший собравшихся на арене.

Сияние северное переходит в сияние улыбок — множества селфи, среди которых остается одно, на котором юноша и девушка берутся за руки и отправляются в путь по берегам Енисея, а затем и по всей России.

Пара встречает Масленицу, они участвуют в многонациональном застолье, поют колыбельную, «укрощают могучую Сибирь», показывая человека труда, созидателя и новатора. На экране — освоение региона со строительством городом, заводов, фабрик. Оперные певцы исполнили композицию, под которую на коньках выступил Ягудин, а космонавт Олег Кононенко по видеотрансляции пожелал спортсменам удачи.

Кульминацией церемонии открытия стало зажжение чаши огня Универсиады. Огонь на стадион внесла двукратная победительница Универсиад хоккеистка Надежда Морозова. Эстафету огня принял многократный чемпион Паралимпиад горнолыжник Алексей Бугаев, который передал факел экс-теннисистке Динаре Сафиной. Она в свою очередь — двукратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Светлане Хоркиной.