Сибирский характер: все смыслы церемонии открытия Универсиады-2019
КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Церемония открытия 29-й зимней Универсиады 2019 года состоялась на «Платинум Арене» в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Церемония открытия 29-й зимней Универсиады 2019 года состоялась на «Платинум Арене» в Красноярске.
Соревнования под слоганом Real Winter («Настоящая зима») проходят с 1 по 12 марта в 11 видах спорта: фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой, хоккее с мячом (бенди),
Добро пожаловать в Сибирь! Начало церемонии традиционно было предназначено для того, чтобы очаровать гостей местными красотами и заманить сибирской таинственностью. «Платинум Арена» погрузилась в белую сказку, пригласив людей, по замыслу организаторов, «окунуться в мир снежного чуда».
Энергия скорости, ловкости и задора демонстрировалась в представлении о трескучих морозах и ярком солнце, которое в Красноярске может светить до 300 дней в году.
На этом начался парад атлетов Универсиады. Первой вышла команда Афганистана в составе одного спортсмена. «Аргентина!» — закричал один из российских зрителей. Южноамериканцы радостно замахали трибунам ладонями. После чего «Платинум Арена» тепло приветствовала сборную Белоруссии. «Спасибо, братушки, за Рио», — пронеслось с трибун.
Завершался парад под скандирование «Россия! Россия!». Таким образом публика арены приветствовала национальную команду своей страны. Многие встали со своих мест.
Торжественная часть продолжилась приветственной речью президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олега Матыцина. «От имени международного университетского спортивного сообщества выражаю глубокую признательность руководству России, организационному комитету и всему Красноярскому краю за высокий стандарт подготовки. Россия вновь подтвердила свою репутацию надежного партнера», — заявил Матыцин.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к атлетам и организаторам посредством видеообращения. А с заключительной речью выступил президент России Владимир Путин.
«Своих гостей мы всегда встречаем
Продолжилась церемония водружением флага FISU, который на стадион вынесли прославленные спортсмены Алексей Ягудин, Светлана Мастеркова и другие заслуженные люди страны, после чего российские фристайлисты Любовь Никитина и Максим Буров принесли клятву спортсменов.
Когда импровизированное солнце скрылось, в дело вступили древние шаманы. Вернее, их образы, а также тотемные звери и птицы. Картины прошлого и настоящего проплыли по реке времени, и центром внимания становятся охотники, оленеводы и рыбаки, которые показывают колорит сибирского быта. В представлении был сделан акцент на легенде о богатыре Енисее и непокорной дочери Байкала Ангаре.
Сияние северное переходит в сияние улыбок — множества селфи, среди которых остается одно, на котором юноша и девушка берутся за руки и отправляются в путь по берегам Енисея, а затем и по всей России.
Пара встречает Масленицу, они участвуют в многонациональном застолье, поют колыбельную, «укрощают могучую Сибирь», показывая человека труда, созидателя и новатора. На экране — освоение региона со строительством городом, заводов, фабрик. Оперные певцы исполнили композицию, под которую на коньках выступил Ягудин, а космонавт Олег Кононенко по видеотрансляции пожелал спортсменам удачи.
Кульминацией церемонии открытия стало зажжение чаши огня Универсиады. Огонь на стадион внесла двукратная победительница Универсиад хоккеистка Надежда Морозова. Эстафету огня принял многократный чемпион Паралимпиад горнолыжник Алексей Бугаев, который передал факел