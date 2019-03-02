Путин признался, что ему очень понравилась церемония открытия Универсиады
КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что ему очень понравилась церемония открытия Универсиады в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что ему очень понравилась церемония открытия Универсиады в Красноярске.
Своими впечатлениями он поделился за бокалом шампанского с другими высокопоставленными гостями церемонии, которые вместе с Путиным наблюдали за происходящим из президентской ложи.
«Понравилось, здорово!» — сказал глава государства.
«Молодцы, такие находки хорошие!», — добавил он.
Путин в субботу посетил церемонию открытия Универсиады и выступил на ней. Вместе с ним в ложе находились чемпионы и призеры зимних Олимпиад, ветераны спорта, воспитанники
Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Для проведения первых в истории России зимних Студенческих игр были построены 34 объекта спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры.