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20:40 (мск), источник: Р-Спорт

Путин признался, что ему очень понравилась церемония открытия Универсиады

КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что ему очень понравилась церемония открытия Универсиады в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

Своими впечатлениями он поделился за бокалом шампанского с другими высокопоставленными гостями церемонии, которые вместе с Путиным наблюдали за происходящим из президентской ложи.

«Понравилось, здорово!» — сказал глава государства.

«Молодцы, такие находки хорошие!», — добавил он.

Путин в субботу посетил церемонию открытия Универсиады и выступил на ней. Вместе с ним в ложе находились чемпионы и призеры зимних Олимпиад, ветераны спорта, воспитанники детско-юношеских спортивных школ Красноярского края, волонтеры, руководство Международной федерации университетского спорта и других международных спортивных организаций.

Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Для проведения первых в истории России зимних Студенческих игр были построены 34 объекта спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры.

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