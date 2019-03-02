Путин признался, что ему очень понравилась церемония открытия Универсиады

Источник: РИА "Новости"

Своими впечатлениями он поделился за бокалом шампанского с другими высокопоставленными гостями церемонии, которые вместе с Путиным наблюдали за происходящим из президентской ложи.

«Понравилось, здорово!» — сказал глава государства.

«Молодцы, такие находки хорошие!», — добавил он.

Путин в субботу посетил церемонию открытия Универсиады и выступил на ней. Вместе с ним в ложе находились чемпионы и призеры зимних Олимпиад, ветераны спорта, воспитанники детско-юношеских спортивных школ Красноярского края, волонтеры, руководство Международной федерации университетского спорта и других международных спортивных организаций.