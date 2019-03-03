Путин посетит деревню Универсиады в Красноярске и пообщается со спортсменами
КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит деревню Универсиады и пообщается со спортсменами. Как сообщили в
КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит деревню Универсиады и пообщается со спортсменами. Как сообщили в
Визит российского лидера в Красноярск начался в субботу. В этот день он встретился с членами исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) и посетил церемонию открытия Универсиады.
На церемонии, обращаясь к атлетам, он пожелал им «удачи, удивительных, красивых, ярких побед». Саму Универсиаду глава государства назвал «праздником студенческого спорта, праздником молодости и дружбы, упорной и честной борьбы».
Он добавил, что тысячи атлетов из десятков стран мира покажут в Красноярске свое мастерство, силу, скорость, выносливость, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику. Президент выразил уверенность, что всем спортсменам и зрителям дни Универсиады запомнятся на всю жизнь, а в памяти останутся только радостные и добрые впечатления.
Путин пожелал, чтобы Универсиада в Красноярске стала яркой страницей в истории мирового спорта. «Именно такими стали летняя Универсиада в Казани, Игры в Сочи, чемпионат мира по футболу — все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия, и провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне», — заметил президент РФ.
Восемь комплектов медалей будет разыграно в первый соревновательный день XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.
Обладатель первого золота Универсиады-2019 станет известен после индивидуальной гонки лыжниц на 5 км. В составе сборной России за награды поборются Полина Некрасова, Татьяна Алешина, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова. У мужчин в индивидуальной гонке на 10 км выйдут россияне Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Иван Кириллов, Илья Порошкин, Андрей Собакарев и Иван Якимушкин. Гонки пройдут на трассах кластера «Радуга».
Третий и четвертый комплекты медалей разыграют горнолыжники в дисциплине «супергигантский слалом», соревнования пройдут в
Параллельно медали разыграют спортсмены в
Кроме того, второй матч группового этапа проведут хоккеисты сборной России, которые сыграют против японцев. Также на лед выйдут российские хоккеистки, которые встретятся с китаянками. В женском турнире по хоккею пройдет матч между принципиальными соперницами из России и Швеции. В воскресенье ряд матчей квалификационного этапа проведут российские сборные по керлингу.