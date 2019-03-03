Путин посетит деревню Универсиады в Красноярске и пообщается со спортсменами

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Визит российского лидера в Красноярск начался в субботу. В этот день он встретился с членами исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) и посетил церемонию открытия Универсиады.

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На церемонии, обращаясь к атлетам, он пожелал им «удачи, удивительных, красивых, ярких побед». Саму Универсиаду глава государства назвал «праздником студенческого спорта, праздником молодости и дружбы, упорной и честной борьбы».

Он добавил, что тысячи атлетов из десятков стран мира покажут в Красноярске свое мастерство, силу, скорость, выносливость, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику. Президент выразил уверенность, что всем спортсменам и зрителям дни Универсиады запомнятся на всю жизнь, а в памяти останутся только радостные и добрые впечатления.

Путин пожелал, чтобы Универсиада в Красноярске стала яркой страницей в истории мирового спорта. «Именно такими стали летняя Универсиада в Казани, Игры в Сочи, чемпионат мира по футболу — все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия, и провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне», — заметил президент РФ.

В первый день разыграют восемь комплектов медалей

Восемь комплектов медалей будет разыграно в первый соревновательный день XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.

Обладатель первого золота Универсиады-2019 станет известен после индивидуальной гонки лыжниц на 5 км. В составе сборной России за награды поборются Полина Некрасова, Татьяна Алешина, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова. У мужчин в индивидуальной гонке на 10 км выйдут россияне Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Иван Кириллов, Илья Порошкин, Андрей Собакарев и Иван Якимушкин. Гонки пройдут на трассах кластера «Радуга».

Третий и четвертый комплекты медалей разыграют горнолыжники в дисциплине «супергигантский слалом», соревнования пройдут в фан-парке «Бобровый лог». У женщин на старт выйдут шесть россиянок: Екатерина Ткаченко, Елизавета Тимченко, Екатерина Перфилова, Валентина Голенкова, Ольга Погребицкая и Софья Крохина. В аналогичной дисциплине у мужчин за медали будут бороться российские горнолыжники Денис Воробьев, Даниил Симонов, Павел Заплетин, Никита Алехин, Иван Кузнецов и Алексей Конков.

Параллельно медали разыграют спортсмены в сноуборд-кроссе. На трассе кластера «Сопка» появятся россияне Кристина Пауль, Александра Паршина, Мария Васильцова, Юлия Лаптева, Василий Локтев-Загорский, Андрей Анисимов и Даниил Дильман.

Заключительные комплекты медалей первого дня Универсиады разыграют фристайлисты в лыжной акробатике. Россияне являются фаворитами соревнований, так как на старт выйдут чемпион мира Максим Буров, победитель московского этапа Кубка мира Станислав Никитин и призер чемпионата мира — 2019 Любовь Никитина. Помимо них, Россию представят Кристина Спиридонова, Александр Герасимова, Дмитрий Чуприна и Руслан Катманов.