Баянист с флагом и «Валенки». Как в Красноярске открыли Универсиаду

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Все было готово: делегации в сборе, хоккеисты накануне определили первых победителей и проигравших, лыжники, биатлонисты и сноубордисты познакомились с красноярским снегом — пора было объявлять Всемирную зимнюю Универсиаду открытой. Поэтому в субботу 2 марта внимание красноярцев, гостей сибирской столицы и всех интересующихся первым в истории России подобным событием было направлено на «Платинум Арену Красноярск». Построенный специально для студенческих Игр, этот спортивный комплекс расположился на берегу Енисея рядом с новым, Николаевским, мостом — помимо церемоний открытия и закрытия здесь также пройдут соревнования по фигурному катанию.

Шипулин и Дзюба

Перед входом гостей встречала огромная фигура талисмана Универсиады — U-лайки. Пока зрители заполняли трибуны, журналисты готовились к церемонии в пресс-центре. Заглянувший туда олимпийский чемпион в биатлоне Антон Шипулин привлек к себе повышенное внимание. После комментариев региональным и федеральным СМИ он согласился ответить на вопросы «СЭ», рассказав подробности встречи с Артемом Дзюбой, которому подарил лыжи, обещанные после победы России над Египтом на ЧМ-2018.

— Почему вручение подарка состоялось именно сейчас? Матч с Египтом был давно.

— Все просто — мы с ним не пересекались после этого. Постоянно находимся в переписке, созваниваемся, но, к сожалению, когда я прилетал в Санкт-Петербург, его не было, а когда была возможность встретиться в Москве, почему-то не получалось. Вчера «Зенит» прилетел в Екатеринбург, сегодня играли матч с «Уралом» — кстати еще не посмотрел даже, как сыграли…

— Сказать вам счет?

— Сказать.

— 1:0 выиграли, Азмун забил.

— Молодцы! Артем вчера переживал очень сильно, говорил: «Нам надо поднапрячься, надо выиграть». Хотя ощущения у меня двойственные: с одной стороны, у меня хороший приятель Артем Дзюба, за которого я болею, а с другой — команда «Урал», за которую я тоже очень сильно переживаю. Ну, не стал ни за кого болеть, подумал — будь что будет.

— Артем что-то подарил вам в ответ?

— Он обещал подарить мне футболки с автографами сборной команды России — надеюсь, это скоро случится, и я эти футболки разыграю через благотворительный аукцион.

— Почему ваш сын отказался пожимать руку Дзюбе?

— У нас сейчас такой возраст у сына — думаю, многие сталкивались с трехлетними детьми, — когда у него идет отторжение, он практически никому руки не пожимает, если кто-то незнакомый подходит, он старается уйти или отнекивается. Потом они поговорили, поиграли — у Артема очень хороший подход к нему нашелся, — и они подружились.

20:19 и люди-снежинки

Ледовая площадка «Платинум Арены» превратилась в сцену — над ней нависала специальная конструкция, на которую проецировались изображения, и которая меняла свою форму и цвет.

На ней и начался обратный отсчет, когда до 20:19 — время начала церемонии было символичным, — осталось несколько мгновений.

Первая часть церемонии состояла из приветственного ролика, рассказывающего о Сибири, танцующих на сцене людей-снежинок и забавных белых человечков в костюмах, внешне похожих на снеговиков. Когда свет в зале зажегся, зрители одобрительно загудели — начался выход команд-участниц.

Источник: РИА "Новости"

Одиночки против толп

Свои делегации в Красноярск отправили 58 стран, причем часть их — из не самых зимних государств, вроде Ливана, Малайзии и Узбекистана — была представлена всего одним спортсменом. Израиль и Мексика прислали двоих человек, Филиппины — троих, Индонезия и Испания — четверых. На их фоне Норвегия, Канада, Китай и США выглядели более чем убедительно — вереницы людей, которым, казалось, не будет конца. Во время выхода китайской делегации случилась крошечная заминка — те, кто шел в центре, решили остановиться, чтобы сделать селфи. Снимок удался.

Россия на десерт и строитель с пекарем

Команды выходили в алфавитном порядке, но за Румынией последовала Сербия — Россию, хозяйку соревнований, оставили на десерт.

Наша делегация стала самой многочисленной — 296 спортсменов, — трибуны встретили ее овацией.

После этого был вынос российского флага, за который, помимо двух спортсменов — легкоатлета Александра Менькова, чемпиона мира в прыжках в длину, и биатлонистки Натальи Гербуловой, серебряного призера юниорского ЧМ, — неожиданно отвечали строитель Араз Камиров и пекарь Марина Арбузова (победители чемпионата «Молодые профессионалы России»), а также баянист-виртуоз Юрий Петровский и скрипачка Дарья Манза.

Формальная часть завершилась исполнением гимна России, приветственным словом президента Международной федерации студенческого спорта Олега Матыцина, видеообращением главы МОК Томаса Баха и напутствием президента РФ Владимира Путина, который объявил Игры открытыми.

Источник: РИА "Новости"

Самовар-гуляка и «Валенки, валенки»

Описывать всю двухчасовую программу после этого — дело неблагодарное, столь бодрое выступление лучше один раз увидеть. На сцене сменялись артисты, визуальные декорации, вспыхивали языки пламени, устраивал прокат олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, передавал видеопривет с Международной космической станции космонавт Олег Кононенко, разгуливал самовар на ножках и под песню «Валенки, валенки» зал ходил ходуном.