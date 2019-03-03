Баянист с флагом и «Валенки». Как в Красноярске открыли Универсиаду
Прошла церемония открытия зимних студенческих игр.
Прошла церемония открытия зимних студенческих игр.
Все было готово: делегации в сборе, хоккеисты накануне определили первых победителей и проигравших, лыжники, биатлонисты и сноубордисты познакомились с красноярским снегом — пора было объявлять Всемирную зимнюю Универсиаду открытой. Поэтому в субботу 2 марта внимание красноярцев, гостей сибирской столицы и всех интересующихся первым в истории России подобным событием было направлено на «Платинум Арену Красноярск». Построенный специально для студенческих Игр, этот спортивный комплекс расположился на берегу Енисея рядом с новым, Николаевским, мостом — помимо церемоний открытия и закрытия здесь также пройдут соревнования по фигурному катанию.
Перед входом гостей встречала огромная фигура талисмана Универсиады —
— Почему вручение подарка состоялось именно сейчас? Матч с Египтом был давно.
— Все просто — мы с ним не пересекались после этого. Постоянно находимся в переписке, созваниваемся, но, к сожалению, когда я прилетал в
— Сказать вам счет?
— Сказать.
— 1:0 выиграли, Азмун забил.
— Молодцы! Артем вчера переживал очень сильно, говорил: «Нам надо поднапрячься, надо выиграть». Хотя ощущения у меня двойственные: с одной стороны, у меня хороший приятель Артем Дзюба, за которого я болею, а с другой — команда «Урал», за которую я тоже очень сильно переживаю. Ну, не стал ни за кого болеть, подумал — будь что будет.
— Артем
— Он обещал подарить мне футболки с автографами сборной команды России — надеюсь, это скоро случится, и я эти футболки разыграю через благотворительный аукцион.
— Почему ваш сын отказался пожимать руку Дзюбе?
— У нас сейчас такой возраст у сына — думаю, многие сталкивались с трехлетними детьми, — когда у него идет отторжение, он практически никому руки не пожимает, если
На ней и начался обратный отсчет, когда до 20:19 — время начала церемонии было символичным, — осталось несколько мгновений.
Первая часть церемонии состояла из приветственного ролика, рассказывающего о Сибири, танцующих на сцене
Свои делегации в Красноярск отправили 58 стран, причем часть их — из не самых зимних государств, вроде Ливана, Малайзии и Узбекистана — была представлена всего одним спортсменом. Израиль и Мексика прислали двоих человек, Филиппины — троих, Индонезия и Испания — четверых. На их фоне Норвегия, Канада, Китай и США выглядели более чем убедительно — вереницы людей, которым, казалось, не будет конца. Во время выхода китайской делегации случилась крошечная заминка — те, кто шел в центре, решили остановиться, чтобы сделать селфи. Снимок удался.
Команды выходили в алфавитном порядке, но за Румынией последовала Сербия — Россию, хозяйку соревнований, оставили на десерт.
После этого был вынос российского флага, за который, помимо двух спортсменов — легкоатлета Александра Менькова, чемпиона мира в прыжках в длину, и биатлонистки Натальи Гербуловой, серебряного призера юниорского ЧМ, — неожиданно отвечали строитель Араз Камиров и пекарь Марина Арбузова (победители чемпионата «Молодые профессионалы России»), а также
Формальная часть завершилась исполнением гимна России, приветственным словом президента Международной федерации студенческого спорта Олега Матыцина, видеообращением главы МОК Томаса Баха и напутствием президента РФ Владимира Путина, который объявил Игры открытыми.
Описывать всю двухчасовую программу после этого — дело неблагодарное, столь бодрое выступление лучше один раз увидеть. На сцене сменялись артисты, визуальные декорации, вспыхивали языки пламени, устраивал прокат олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, передавал видеопривет с Международной космической станции космонавт Олег Кононенко, разгуливал самовар на ножках и под песню «Валенки, валенки» зал ходил ходуном.
Открытие Универсиады вышло крутым и драйвовым.