Сборная России завоевала половину наград первого медального дня Универсиады

В воскресенье было разыграно восемь комплектов наград. В активе российских спортсменов четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали. Золото завоевали лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, фристайлист Максим Буров и сноубордистка Кристина Пауль. Серебряные медали в активе лыжников Екатерины Смирновой и Антона Тимашова, фристайлистки Любови Никитиной и сноубордистов Александры Паршиной и Даниила Дильмана, бронзовые награды у лыжников Яны Кирпиченко и Ивана Кириллова, а также у фристайлиста Руслана Катманова.