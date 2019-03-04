«Универсиада осталась навсегда». Илья Авербух и другие звезды о Студенческих играх

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Всемирные студенческие игры проходят в Красноярске со 2 по 12 марта. Зимняя Универсиада проводится раз в два года и объединяет молодых атлетов из разных стран мира. Как признались хоккеист Владимир Юрзинов — старший, фигурист Илья Авербух и многие другие известные спортсмены, выступавшие на турнирах прошлых лет, впечатления от участия в Студенческих играх до сих пор остаются одними из самых теплых и значимых в их жизни.

От участника Студенческих игр до режиссера церемонии открытия

Илья Авербух (победитель зимней Универсиады-1995 в испанской Хаке в танцах на льду в паре с Ириной Лобачевой, чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр, режиссер церемонии открытия Универсиады-2019 в Красноярске):

«Для меня Универсиада в Испании была очень драматичной, она навсегда осталась в моей жизни. Так получилось, что во время разминки перед произвольной программой мы с Ириной столкнулись с нашими друзьями — итальянским дуэтом Барбарой Фуза Поли и Маурицо Моргалио. В результате столкновения Барбара травмировалась — они покинули разминку, мы толком тоже не могли продолжать. Стало понятно, что Барбаре нужно срочно ехать в клинику зашивать ногу. Мы лидировали тогда, но решили сняться — морально были абсолютно выбиты. По правилам соревнований, спортсмены если не выходят в первые две минуты, то автоматически снимаются. В тот день на каток поддержать приехали очень много наших ребят, в том числе хоккеисты. Я вышел на лед, чтобы поклониться и сказать, что мы не можем продолжать, но зал начал аплодировать. Вот в эту минуту мы поняли — это спорт, надо продолжать. Мы доехали программу. Мы выиграли. После этого я сразу отправился в больницу к ребятам — обнялись, поддержали друг друга. А через две недели нога у Барбары зажила, и мы соревновались уже на чемпионате мира. Потом еще не раз боролись — на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити мы были вторыми, они — третьими. Думаю, что только в России такое возможно — проделать путь от участника Всемирных студенческих игр до режиссера Универсиады почти в четверть века».

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«Универсиада оставила самые светлые воспоминания»

Владимир Юрзинов — старший (победитель хоккейного турнира на Универсиаде-1968 в австрийском Инсбруке в составе сборной СССР, двукратный чемпион мира и Европы, заслуженный тренер СССР и России):

«Я должен был поехать на Олимпийские игры в Гренобле в 1968 году, но не попал в состав сборной и отправился на Универсиаду в Австрию. Участие в таком масштабном событии было для меня впервые, запомнилось ощущение праздника, хорошее настроение и замечательная обстановка. У нас собралась отличная команда, я играл в одном звене с Игорем Тузиком, получились хорошие матчи по качеству игры, а после турнира мне вручили приз как лучшему нападающему. Для меня и для всей страны было очень престижно завоевать золотые медали Универсиады, был очень рад этому событию и какое-то время потом был на эмоциональном подъеме. Сборная СССР была одной большой, дружной и сплоченной командой. Свободного времени было не много, но мы старались прийти на соревнования и поболеть друг за друга, кое-что посмотреть успели. Помню, что попали на соревнования по конькобежному спорту. Та Универсиада была праздником и оставила самые светлые воспоминания в моей жизни. Универсиада в Красноярске станет огромным событием для хоккея в России, вопрос развития студенческого хоккея очень важен, а такое соревнование даст ощутимый толчок к его развитию, особенно в Сибири. Очень важно строить катки в университетах, студенческая лига может давать хоккеистов очень высокого уровня».

Пять Универсиад — пять медалей подряд

Екатерина Галкина (победительница Универсиад в итальянском Трентино (2013) и испанской Гранаде (2015) в составе женской сборной России по керлингу, двукратная чемпионка Европы и призер чемпионатов мира):

«Я участвовала в пяти Универсиадах, мои первые Студенческие игры были в Турине в 2005 году, и потом я ездила на все четыре последующие турнира. Нам удавалось всегда приезжать с медалями — на соревнованиях в Турине (2007) и Эрузуруме (2011) мы завоевали серебряные награды, в Харбине (2009) выиграли бронзу, с двух последних Унивесиад — в Трентино и Гранаде — мы привезли золотые медали. Поэтому воспоминания и эмоции от Студенческих игр у меня, конечно, связаны с победами, с тем, что нам всегда удавалось подниматься на пъедестал почета. Как и на любом важном международном старте это всегда очень важно и памятно, значимо для спортсмена.

Я не раз проводила параллель, что Универсиада является мини-Олимпийскими играми — задействовано много видов спорта, все живут вместе, как и в Олимпийской деревне. Все друг друга видят, друг за друга болеют, поддерживают.

Частенько удавалось смотреть соревнования по другим видам спорта, когда у нас были небольшие паузы во время наших выступлений. Это нисколько не мешает и даже дает дополнительную возможность разгрузиться, выплеснуть эмоции. Мы всегда общались с лыжниками, конькобежцами и с хоккеистами, каждый день виделись в столовой, по пути к своим корпусам. Спорстмены обычно заезжают пораньше, до начала соревнований, потом участвуют в церемониях открытия и закрытия, и все общаются друг с другом. Получается такая молодежная спортивная тусовка, это очень объединяет и настраивает, и в тоже время поднимает градус ответственности. Ты видишь, что вы все вместе представляете одну большую страну и защищаете ее честь. Это очень крутой праздник спорта, и я искреннее надеюсь, что в Красноярске будет что-то незабываемое и фееричное. Россия славится гостеприимством, каждый раз, когда у нас проходят какие-то соревнования, все иностранцы отмечают очень хороший уровень проведения турниров и высокую организацию".

«Проиграл и поставил себе цель — медаль Универсиады»

Николай Олюнин (серебряный призер Универсиады-2013 в итальянском Трентино, победитель Универсиады-2015 в испанской Гранаде в сноуборд-кроссе, серебряный призер Олимпийских игр, посол Универсиады-2019 в Красноярске):

«Я был на трех Универсиадах, первая прошла в Китае и запомнилась мне тем, что была очень масштабной и грандиозной. Тогда я плохо выступил и проиграл, очень сильно переживал. После этого у меня появилась цель — принять участие в следующих Универсиадах, попасть в топ-5, а может быть — и на пъедестал. Так и вышло — следующая Универсиада у меня была в Италии, потом — в Испании, завоевал сначала серебро, потом золото. Это невероятные ощущения, просто непередаваемые.

Сильнее всего запомнилась именно Универсиада в Гранаде. В Испании была довольно сильная конкуренция, но у меня получилось справиться с эмоциями и победить.

Я выиграл золото и нес флаг страны, это очень запомнилось, ответственность ощущалась вдвойне. На той Универсиаде познакомился со многими ребятами из разных стран, мы до сих пор переписываемся. Посмотреть на выступления других получалось редко, я сосредоточился на собственной подготовке, но постараюсь наверстать это в Красноярске. Первый раз буду на Универсиаде в качестве зрителя, поэтому постараюсь по-максимуму следить за всеми мероприятиями, поболеть, посмотреть".

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«Универсиада была для меня сродни Олимпиаде»

Мэтью Майоне (победитель хоккейного турнира на Универсиаде-2013 в итальянском Трентино в составе сборной Канады, защитник рижского «Динамо»):

«Универсиада в Гранаде была организована очень хорошо, уровень хоккейного турнира был довольно высок. Я был ассистентом капитана и получил невероятный опыт в плане того, как быть лидером команды, ну, а вишенкой на торте стало то, что мы выиграли золото. Атмосфера в деревне была невероятной, я много общался с представителями других видов спорта, это было необычно для меня, но очень весело. Меня впечатлили прыгуны на лыжах с трамплина. Я — хоккеист и знаю, что такое опасность, у нас очень скоростной и контактный вид спорта. Но пока я не увидел своими глазами соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, я и подумать не мог, что это такой опасный вид спорта, он на меня произвел наибольшее впечатление. Потом я познакомился с прыгунами и понял, что это вообще другой уровень физической подготовки. Хоккеисты хорошо сложены и готовы физически, но летающие лыжники на уровень выше нас, у них просто нет страха. Мы ходили на соревнования и поддерживали других канадских спортсменов, чувствовать такой командный дух — это нечто особенное. Было очень интересно смотреть за подготовкой представителей других видов спорта, за их упражнениями. В Канаде Универсиада — это тоже большое событие, для нас большая честь представлять свою страну на таком мероприятии. У нас много университетских лиг, была большая конкуренция, мне было непросто пробиться в команду. Люди в нашей стране интересовались результатами, потому что хоккей пользуется огромной популярностью в Канаде, как и в России. На тот момент Универсиада была для меня сродни Олимпиаде. На Универсиаде я познакомился с большим количеством людей, с некоторыми общаемся и сейчас. Я знаю, что сейчас в Континентальной хоккейной лиге играют некоторые казахстанские и российские игроки, которые принимали участие в той Универсиаде, очень здорово, что сейчас есть возможность снова выйти на лед против них и сравнить силы».