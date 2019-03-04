Фоторепортажи
9Главные звезды сборной России на Универсиаде
16Мартовское безумие. Антураж первых весенних туров
18:38 (мск), источник: ТАСС

Сборная России завоевала 17 наград во второй медальный день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете после второго медального дня зимней Универсиады 2019 года, которая проходит в Красноярске. В активе россиян 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник было разыграно 10 комплектов наград. В активе российских спортсменов пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. Российские атлеты завоевали 17 из 30 разыгрывавшихся наград.

Золото завоевали лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, биатлонисты Никита Поршнев и Наталья Гербулова, также в лыжном ориентировании золото в активе Владислава Киселева. Серебряные медали выиграли лыжники Екатерина Смирнова и Антон Тимашов, биатлонисты Эдуард Латыпов и Екатерина Мошкова, пара фристайлистов Кристина Спиридонова и Станислав Никитин, а также Мария Вяткина в соревнованиях по лыжному ориентированию. Бронзовые награды в активе лыжников Яны Кирпиченко и Ивана Кириллова, биатлонистки Елены Чирковой, пары фристайлистов Любовь Никитина/Максим Буров, шорт-трекистки Екатерины Ефременковой, а также Сергея Горланова в лыжном ориентировании.

Смотрите также: Открытие Универсиады

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Второе место в общекомандном зачете делят сборные Австрии и Белоруссии, имеющие в активе по две золотые медали.

Универсиада завершится 12 марта.

 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Вяльбе раскритиковала Губерниева и назвала Пихлера великим
Российские лыжницы отказались заключить мировое соглашение с FIS
Дарья Домрачева назвала фавориток чемпионата мира по биатлону
В застенках и без работы: Емельяненко отстранен, но не уволен
Целующий штанги. Артему Реброву — 35! (фотогалерея)
В Самаре изготовили торт для защитника «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь