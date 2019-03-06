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12:29 (мск), источник: Р-Спорт

Колобков: Переезд в новую антидопинговую лабораторию не надо форсировать

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Вопрос о переезде в новую антидопинговую лабораторию не стоит форсировать, сначала надо завершить восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в полном объеме, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

В конце декабря МГУ получил разрешение на ввод нового здания антидопинговой лаборатории. Полное восстановление лаборатории связано с выполнением РУСАДА ряда мероприятий.

«Сейчас в соответствии с решением WАDА завешается вопрос восстановления в полном объеме РУСАДА. Сейчас они изучают базу, а на основании этого будут запрашивать определенные пробы. Когда в июне это произойдет, мы приступим к следующей фазе взаимодействия — полному восстановлению лаборатории. Сейчас лаборатория работает, есть лицензия на проверку проб крови, сейчас завершается реконструкция нового здания, и оно полностью соответствует всем критериям WАDА. Так что никакой спешки тут нет, форсировать ничего не надо, надо планомерно завершить всю работу с восстановлением РУСАДА», — сказал Колобков журналистам.

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российская организация была лишена в ноябре 2015 года.

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