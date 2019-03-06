Колобков: Переезд в новую антидопинговую лабораторию не надо форсировать

«Сейчас в соответствии с решением WАDА завешается вопрос восстановления в полном объеме РУСАДА. Сейчас они изучают базу, а на основании этого будут запрашивать определенные пробы. Когда в июне это произойдет, мы приступим к следующей фазе взаимодействия — полному восстановлению лаборатории. Сейчас лаборатория работает, есть лицензия на проверку проб крови, сейчас завершается реконструкция нового здания, и оно полностью соответствует всем критериям WАDА. Так что никакой спешки тут нет, форсировать ничего не надо, надо планомерно завершить всю работу с восстановлением РУСАДА», — сказал Колобков журналистам.