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14:53 (мск), источник: ТАСС

Более 150 россиян примут участие в летней Специальной Олимпиаде в ОАЭ

ТАСС, 6 марта. В летней Специальной Олимпиаде — играх для лиц с нарушениями интеллектуального развития — примут участие 154 российских спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба Специальной Олимпиады России.

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Соревнования пройдут в Абу-Даби с 8 по 22 марта.

«Более 7 тыс. атлетов из 190 стран мира будут соревноваться в 24 видах спорта. Команда России — одна из самых многочисленных. Российская делегация в этом году получила квоту на 211 мест, из которых 154 спортсмена из 27 регионов нашей страны», — приводит пресс-служба слова главы Специальной Олимпиады России Юрия Смирнова.

На соревнованиях российские спортсмены примут участие в 20 дисциплинах: плавание, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол (две команды), бочче, боулинг, велоспорт, конный спорт, футбол (две команды), спортивная и художественная гимнастика, гандбол, дзюдо, гребля на байдарках, пауэрлифтинг, скоростной бег на роликовых коньках, парусный спорт, теннис, настольный теннис, волейбол (две команды).

Российские спортсмены выступают на Специальной Олимпиаде с 1993 года.

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