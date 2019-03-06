Более 150 россиян примут участие в летней Специальной Олимпиаде в ОАЭ
ТАСС, 6 марта. В летней Специальной Олимпиаде — играх для лиц с нарушениями интеллектуального развития — примут участие 154 российских спортсмена. Об этом сообщает
ТАСС, 6 марта. В летней Специальной Олимпиаде — играх для лиц с нарушениями интеллектуального развития — примут участие 154 российских спортсмена. Об этом сообщает
Соревнования пройдут в
«Более 7 тыс. атлетов из 190 стран мира будут соревноваться в 24 видах спорта. Команда России — одна из самых многочисленных. Российская делегация в этом году получила квоту на 211 мест, из которых 154 спортсмена из 27 регионов нашей страны», — приводит
На соревнованиях российские спортсмены примут участие в 20 дисциплинах: плавание, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол (две команды), бочче, боулинг, велоспорт, конный спорт, футбол (две команды), спортивная и художественная гимнастика, гандбол, дзюдо, гребля на байдарках, пауэрлифтинг, скоростной бег на роликовых коньках, парусный спорт, теннис, настольный теннис, волейбол (две команды).
Российские спортсмены выступают на Специальной Олимпиаде с 1993 года.