Источник: Переезд антидопинговой лаборатории в здание МГУ возможен только с согласия WADA

Исполняющая обязанности директора Национальной антидопинговой лаборатории (института) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Елена Мочалова сообщила во вторник на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, что антидопинговая лаборатория не переезжает в новое здание на территории МГУ до окончания расследования по настоятельной просьбе WADA. В настоящее время лаборатория находится в прежнем здании на территории Минспорта РФ. В конце декабря состоялось торжественное открытие нового здания московской антидопинговой лаборатории при МГУ.

«Процесс переезда очень сложен, он регулируется Всемирным антидопинговым агентством, — отметил собеседник ТАСС. — Мы будем заниматься этим совместно с WADA. Оборудование, которое нужно будет перевезти в новое здание, очень точное и очень дорогое».

Оборудование лаборатории, которое будет перевезено после окончания расследования, после его установки в новом здании должно вновь пройти сертификацию Всемирного антидопингового агентства. Следовательно, работа с допинг-пробами крови, которую сейчас ведет лаборатория, во время переезда может прерваться на неопределенное время.

С мая 2016 года московская антидопинговая лаборатория получила от WADA лицензию на проверку допинг-проб крови для составления гематологических паспортов спортсменов. Лицензия каждый год обновляется, работа ведется в старом помещении лаборатории, которая находится в одном из зданий Федерального научного центра физической культуры и спорта Министерства спорта РФ, но принадлежит МГУ.