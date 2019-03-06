Колобков: WADA сертифицировало здание Национальной антидопинговой лаборатории

В конце декабря состоялось торжественное открытие нового здания московской антидопинговой лаборатории при МГУ. Однако вся деятельность по проверке допинг-проб крови пока ведется в старом здании, которое расположено на территории Минспорта РФ.

«Сейчас лаборатория работает, есть лицензия на проверку проб крови. WADA сертифицировало здание лаборатории», — отметил Колобков.

«В настоящий момент идет проверка базы данных московской лаборатории, которая завершится к июню, — продолжил министр спорта. — Также сейчас завершается процесс полного восстановления Российского антидопингового агентства, идет второй этап. Когда эта ситуация в июне пройдет, наступит следующий этап взаимодействия с WADA».

20 сентября 2018 года исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два критичных условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. WADA получило данные лаборатории позже обозначенного срока (в середине января), но не стало накладывать санкции на РУСАДА.