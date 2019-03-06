Газзаев призывает WADA обратить внимание на использование лекарств от астмы

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью РИА Новости заявила, что большое количество терапевтических исключений для спортсменов на использование серьезных препаратов можно фактически назвать «легализованным допингом».
«Чемпионат мира в Австрии показал преимущество норвежских спортсменов, причем уже не в первый раз. Но мы ведь знаем, что в этой команде есть астматики. Подобное происходит уже не первый год. Все списывается на прием препаратов от астмы. Но возникает закономерный вопрос — не дает ли прием этих препаратов норвежским спортсменам дополнительные физические возможности?», — сказал Газзаев, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба депутата.
«Я считаю, что пришло время провести тщательное расследование. Я считаю, что WADA должно в конце концов обратить на это внимание. Нужно выяснить, влияют ли принимаемые препараты от астмы на физическое состояние спортсменов, и если выяснится, что их прием в разы повышает возможности человека, то их нужно внести в список запрещенных. Иначе здоровые российские спортсмены, отдавшие годы тренировкам, так и будут оставаться в неравных условиях. Спортивная интрига просто пропадает», — добавил он.
Валерий Газзаев считает, что прием лекарств дает преимущество больным спортсменам.
«Правильно, что об этом начинают говорить, что эта проблема поднимается. В теории больной спортсмен находится по своим возможностям на уровень ниже, чем здоровый спортсмен. Теоретически прием лекарственных препаратов должен эту разницу нивелировать. Но по факту мы видим, что прием лекарства обеспечивает больному спортсмену преимущества, что особенно заметно в зимних видах спорта», — подчеркнул собеседник агентства.