Газзаев призывает WADA обратить внимание на использование лекарств от астмы

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью РИА Новости заявила, что большое количество терапевтических исключений для спортсменов на использование серьезных препаратов можно фактически назвать «легализованным допингом».

«Чемпионат мира в Австрии показал преимущество норвежских спортсменов, причем уже не в первый раз. Но мы ведь знаем, что в этой команде есть астматики. Подобное происходит уже не первый год. Все списывается на прием препаратов от астмы. Но возникает закономерный вопрос — не дает ли прием этих препаратов норвежским спортсменам дополнительные физические возможности?», — сказал Газзаев, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба депутата.

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«Я считаю, что пришло время провести тщательное расследование. Я считаю, что WADA должно в конце концов обратить на это внимание. Нужно выяснить, влияют ли принимаемые препараты от астмы на физическое состояние спортсменов, и если выяснится, что их прием в разы повышает возможности человека, то их нужно внести в список запрещенных. Иначе здоровые российские спортсмены, отдавшие годы тренировкам, так и будут оставаться в неравных условиях. Спортивная интрига просто пропадает», — добавил он.

Валерий Газзаев считает, что прием лекарств дает преимущество больным спортсменам.