Сборная России повторила рекорд по количеству медалей на зимней Универсиаде

В четверг фигурист Максим Ковтун завоевал серебро в мужском одиночном катании на Универсиаде-2019 в Красноярске. Таким образом, количество завоеванных сборной России медалей достигло 71 (23−26−22). Предыдущий рекорд был также установлен россиянами на Универсиаде-2017 в Алма- Ате, где национальная команда завоевала 71 награду (29−27−15).