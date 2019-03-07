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19:27 (мск), источник: ТАСС

Сборная России повторила рекорд по количеству медалей на зимней Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России повторила рекорд по числу завоеванных медалей на одной зимней Универсиаде.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг фигурист Максим Ковтун завоевал серебро в мужском одиночном катании на Универсиаде-2019 в Красноярске. Таким образом, количество завоеванных сборной России медалей достигло 71 (23−26−22). Предыдущий рекорд был также установлен россиянами на Универсиаде-2017 в Алма- Ате, где национальная команда завоевала 71 награду (29−27−15).

Универсиада завершится 12 марта.

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