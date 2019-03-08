Свищев просит WADA исследовать препараты, применяемые при TUE

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Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что терапевтические исключения можно приравнять к легализованному допингу. Она сообщила, что в российской юниорской и взрослой сборных нет спортсменов с TUE. По ее мнению, если спортсмен заболевает, то он сначала должен выздороветь, потом его могут допустить к соревнованиям. Она призналась, что уже не доверяет никому с TUE, это является глобальной проблемой, теряется суть спорта.

Ниже полностью приводится текст письма, подписанного Свищевым:

«Уважаемый господин Крэйг!

За последние годы количество выдачи спортсменам «терапевтических исключений» на прием запрещенных правилами WADA препаратов в медицинских целях увеличивается, что ежегодно фиксирует Всемирная антидопинговая организация. Безусловно, необходимо осознавать, что здоровье каждого человека очень важно. И в случае, если только применение запрещенного вещества поможет существенно улучшить состояние здоровья атлета, то разрешение на употребление подобного препарата, согласно правилам WADA, выдается.

Однако приходится констатировать, что за последнее время среди победителей и призеров крупных международных соревнований в дисциплине «лыжные гонки» значительно увеличивается количество спортсменов, которые имеют разрешение «терапевтических исключений» (TUE). В этой связи считаю необходимым провести дополнительные исследования влияния подобных препаратов на улучшение спортивных результатов, а также поднять вопрос о пересмотре правил WADA в части участия спортсменов с серьезными заболеваниями, которым требуется применение медицинских препаратов, находящихся под запретом WADA для употребления их здоровыми спортсменами во время участия в соревнованиях.