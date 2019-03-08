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12:44 (мск), источник: Р-Спорт

Свищев просит WADA исследовать препараты, применяемые при TUE

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев направил письмо на имя президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйга Риди с просьбой дополнительно исследовать препараты, применяемые спортсменами при терапевтических исключениях (TUE), говорится в письме, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

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Источник: Reuters

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что терапевтические исключения можно приравнять к легализованному допингу. Она сообщила, что в российской юниорской и взрослой сборных нет спортсменов с TUE. По ее мнению, если спортсмен заболевает, то он сначала должен выздороветь, потом его могут допустить к соревнованиям. Она призналась, что уже не доверяет никому с TUE, это является глобальной проблемой, теряется суть спорта.

Ниже полностью приводится текст письма, подписанного Свищевым:

«Уважаемый господин Крэйг!

За последние годы количество выдачи спортсменам «терапевтических исключений» на прием запрещенных правилами WADA препаратов в медицинских целях увеличивается, что ежегодно фиксирует Всемирная антидопинговая организация. Безусловно, необходимо осознавать, что здоровье каждого человека очень важно. И в случае, если только применение запрещенного вещества поможет существенно улучшить состояние здоровья атлета, то разрешение на употребление подобного препарата, согласно правилам WADA, выдается.

Однако приходится констатировать, что за последнее время среди победителей и призеров крупных международных соревнований в дисциплине «лыжные гонки» значительно увеличивается количество спортсменов, которые имеют разрешение «терапевтических исключений» (TUE). В этой связи считаю необходимым провести дополнительные исследования влияния подобных препаратов на улучшение спортивных результатов, а также поднять вопрос о пересмотре правил WADA в части участия спортсменов с серьезными заболеваниями, которым требуется применение медицинских препаратов, находящихся под запретом WADA для употребления их здоровыми спортсменами во время участия в соревнованиях.

Также прошу Вас, уважаемый господин Крэйг, предоставить мне информацию о количестве победителей и призеров прошедшего чемпионата мира по лыжным гонкам в Австрии (с 20 февраля по 3 марта 2019 года), имеющих подобное разрешение.

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