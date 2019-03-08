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18:17 (мск), источник: ТАСС

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады 2019 года. Соревнования проходят в Красноярске.

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Российские спортсмены завоевали 77 медалей (26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые). Национальная команда России стала недосягаемой для сборной Южной Кореи, занимающей второе место в зачете (6−2−4). На данный момент на соревнованиях осталось разыграть 28 комплектов наград, в девяти из этих соревнований южнокорейские спортсмены не будут участвовать в борьбе за медали.

Ранее российская команда установила рекорд зимних Универсиад по общему количеству медалей на одних Играх, превзойдя собственное достижение на Универсиаде-2017. На Универсиаде в Алма-Ате в активе сборной России была 71 медаль (29−27−15).

Соревнования завершатся 12 марта.

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Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады
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18:43 (мск)© Ньюстюб
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