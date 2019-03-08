Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады в Красноярске

Российские спортсмены завоевали 77 медалей (26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые). Национальная команда России стала недосягаемой для сборной Южной Кореи, занимающей второе место в зачете (6−2−4). На данный момент на соревнованиях осталось разыграть 28 комплектов наград, в девяти из этих соревнований южнокорейские спортсмены не будут участвовать в борьбе за медали.