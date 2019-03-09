Сборная России обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде

В субботу сборная России по биатлону в составе Александра Дедюхина и Валерии Васнецовой завоевала золото в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде в Красноярске. Эта золотая медаль стала 30-й для национальной команды на соревнованиях в Красноярске.