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11:31 (мск), источник: ТАСС

Сборная России обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных золотых медалей на одной зимней Универсиаде.

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В субботу сборная России по биатлону в составе Александра Дедюхина и Валерии Васнецовой завоевала золото в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде в Красноярске. Эта золотая медаль стала 30-й для национальной команды на соревнованиях в Красноярске.

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Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам — на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате они завоевали 29 золотых наград.

В пятницу сборная России досрочно стала победителем медального зачета Универсиады в Красноярске, в активе российских спортсменов на данный момент 30 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые награды. Второе место занимает команда Южной Кореи (6−3−4), третьими идут австрийцы (3−1−0).

Универсиада завершится 12 марта.

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