Сборная России завоевала 16 наград в восьмой медальный день Универсиады

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье было разыграно 12 комплектов наград, в активе российских спортсменов пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Золото завоевали сноубордисты Антон Мамаев и Елена Костенко (оба — слоупстайл), биатлонистка Екатерина Мошкова (масс-старт), горнолыжница Екатерина Ткаченко (слалом), еще одну золотую награду завоевала мужская сборная России по бенди, обыгравшая в финале команду Швеции (6:1).

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Серебро в активе Сергея Горланова и Марины Вяткиной в спортивном ориентировании на средней дистанции, сноубордистов Анастасии Логиновой и Влада Хадарина (слоупстайл) и биатлонистки Елизаветы Каплиной (масс-старт).

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Бронзовыми призерами стали женская сборная России по керлингу, фристайлистка Елизавета Безгодова (парный могул), горнолыжница Анастасия Горностаева (слалом), биатлонистка Елена Чиркова (масс-старт), сноубордистка Екатерина Косовая (слоупстайл) и Владислав Киселев в спортивном ориентировании на средней дистанции.