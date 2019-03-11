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08:56 (мск), источник: ТАСС

На соревнования Универсиады в Красноярске проданы рекордные 220 тыс. билетов

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Более 220 тыс. билетов реализовано на соревнования Всемирных студенческих игр, которые завершатся 12 марта в Красноярске. Об этом на пресс-конференции сообщил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

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«В ближайшее время мы подведем итоги Универсиады в плане расходов и прибыли, но скажу одно — в воскресенье Универсиада побила рекорд по продаже билетов. Их было продано более 220 тыс. И на довольно неплохую сумму, это официальная цифра», — сообщил Алексеев.

Универсиада стартовала в Красноярске 2 марта, соревнования завершатся 12 марта.

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