На соревнования Универсиады в Красноярске проданы рекордные 220 тыс. билетов

«В ближайшее время мы подведем итоги Универсиады в плане расходов и прибыли, но скажу одно — в воскресенье Универсиада побила рекорд по продаже билетов. Их было продано более 220 тыс. И на довольно неплохую сумму, это официальная цифра», — сообщил Алексеев.