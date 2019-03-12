Казахстан после второго места в медальном зачете домашней Универсиады остался без «золота» в Красноярске

Казахстанские студенты смогли завоевать семь медалей, четыре из которых серебряные, а три бронзовые награды.

Серебряные медали Казахстану принесли — фристайлист Павел Колмаков (параллельный могул), фигуристка Элизабет Турсынбаева (женское одиночное катание), мужская сборная по лыжным гонкам (эстафета 4 по 7,5 километра) и лыжник Асет Дуйсенов (спринт свободным стилем).

А «бронзу» — мужская сборная по шорт-треку (эстафета на 5 тысяч километров), женская сборная по шорт-треку (эстафета на 3 тысячи километров) и фристайлистка Жанбота Алдабергенова (лыжная акробатика).

Таким образом, Казахстан стал 17-м в медальном зачете Универсиады-2019, а по количеству медалей занял седьмое место.

Стоит отметить, что на прошлой Универсиаде, которая состоялась в 2017 году в Алматы, Казахстан завоевал 11 золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых наград. Благодаря этому сборная Казахстана стала второй в общекомандном медальном зачете, уступив только России — 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.