Почти 500 участников Универсиады покинули Красноярск

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«[Накануне] из аэропорта “Красноярск” улетел 471 спортсмен. Сегодня, 12 марта, планируется убытие еще 526 участников и членов команд», — сообщили в пресс-службе.

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Самым оживленным днем для аэропорта станет 13 марта — в этот день Красноярск из аэропорта покинут 1,8 тыс. человек, прилетевших на Универсиаду.

14 марта поток спадет — улетят 309 человек, а 15 марта — 26 человек.

Церемония закрытия Универсиады пройдет позже во вторник.