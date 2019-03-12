Почти 500 участников Универсиады покинули Красноярск
КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Спортсмены и члены делегаций
КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Спортсмены и члены делегаций
«[Накануне] из аэропорта “Красноярск” улетел 471 спортсмен. Сегодня, 12 марта, планируется убытие еще 526 участников и членов команд», — сообщили в
Самым оживленным днем для аэропорта станет 13 марта — в этот день Красноярск из аэропорта покинут 1,8 тыс. человек, прилетевших на Универсиаду.
14 марта поток спадет — улетят 309 человек, а 15 марта — 26 человек.
Церемония закрытия Универсиады пройдет позже во вторник.
В соревнованиях принимали участие около 3 тыс. спортсменов.