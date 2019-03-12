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10:32 (мск), источник: ТАСС

Почти 500 участников Универсиады покинули Красноярск

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Спортсмены и члены делегаций стран-участниц Универсиады, которая завершается 12 марта, начали покидать Красноярск. Об этом во вторник сообщает пресс-служба аэропорта «Красноярск».

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«[Накануне] из аэропорта “Красноярск” улетел 471 спортсмен. Сегодня, 12 марта, планируется убытие еще 526 участников и членов команд», — сообщили в пресс-службе.

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Самым оживленным днем для аэропорта станет 13 марта — в этот день Красноярск из аэропорта покинут 1,8 тыс. человек, прилетевших на Универсиаду.

14 марта поток спадет — улетят 309 человек, а 15 марта — 26 человек.

Церемония закрытия Универсиады пройдет позже во вторник.

В соревнованиях принимали участие около 3 тыс. спортсменов.

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