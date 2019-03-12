Медведев пообещал расширение форматов спортивных трансляций
КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости.
КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости.
«Продолжится и, более того, эта практика будет расширяться в различных форматах», — сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами — членами сборной РФ на Универсиаде, отвечая на вопрос о спортивных трансляциях.
Медведев напомнил, что спортивные соревнования сейчас транслируются на канале «Матч ТВ», а также новом канале «Матч! Страна».
«Он вещает с высоким разрешением — компьютерная версия, телевизионная версия. Все это обязательно продолжим, не сомневайтесь. Вас по телевизору покажут», — добавил он.