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11:35 (мск), источник: Р-Спорт

Медведев пообещал расширение форматов спортивных трансляций

КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал расширить практику трансляций спортивных мероприятий в различных форматах.

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Источник: Reuters

«Продолжится и, более того, эта практика будет расширяться в различных форматах», — сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами — членами сборной РФ на Универсиаде, отвечая на вопрос о спортивных трансляциях.

Медведев напомнил, что спортивные соревнования сейчас транслируются на канале «Матч ТВ», а также новом канале «Матч! Страна».

«Он вещает с высоким разрешением — компьютерная версия, телевизионная версия. Все это обязательно продолжим, не сомневайтесь. Вас по телевизору покажут», — добавил он.

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