Медведев поздравил сборную России с блестящей победой на Универсиаде

Источник: AP 2019

«Я хочу вас всех поздравить, поздравить всю нашу сборную с блестящей победой на Универсиаде. Мы, действительно, болели за вас, результаты, действительно, очень хорошие, потому что мы собрали все возможные награды, медали практически по всем дисциплинами», — сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами — членами российской сборной команды на Универсиаде.

По словам главы правительства, «это подтверждает статус нашей страны как спортивной державы».

Медведев, осмотревший перед встречей инфраструктуру, построенную к Универсиаде, отметил, что построенные мощности соответствуют мировому уровню.

«А по некоторым дисциплинам ничего подобного даже, наверное, в мире нет. И это здорово не потому, что мы такие крутые и смогли это сделать, а потому, что здесь вы выступали и будет готовиться большое количество наших новых спортсменов, и вы сами будете заниматься, тренироваться, участвовать в соревнованиях», — сказал он.