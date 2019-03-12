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13:07 (мск), источник: ТАСС

Медведев поздравил сборную России с блестящей победой на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Блестящая победа российской сборной на Универсиаде в Красноярске подтверждает статус страны как спортивной державы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Источник: AP 2019

«Я хочу вас всех поздравить, поздравить всю нашу сборную с блестящей победой на Универсиаде. Мы, действительно, болели за вас, результаты, действительно, очень хорошие, потому что мы собрали все возможные награды, медали практически по всем дисциплинами», — сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами — членами российской сборной команды на Универсиаде.

По словам главы правительства, «это подтверждает статус нашей страны как спортивной державы».

Медведев, осмотревший перед встречей инфраструктуру, построенную к Универсиаде, отметил, что построенные мощности соответствуют мировому уровню.

«А по некоторым дисциплинам ничего подобного даже, наверное, в мире нет. И это здорово не потому, что мы такие крутые и смогли это сделать, а потому, что здесь вы выступали и будет готовиться большое количество наших новых спортсменов, и вы сами будете заниматься, тренироваться, участвовать в соревнованиях», — сказал он.

Вспоминая соревнования, которые прошли в России в этом и прошлом году, премьер сказал: «Конечно, больше всего мне в 2019 году запомнилась Универсиада. Год только начинается, и это для нас ключевое событие. А в 2018 году — чемпионат мира по футболу».

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