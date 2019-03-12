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12:02 (мск), источник: Р-Спорт

Медведев рассказал, что у него нет любимого спортсмена

КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что у него нет какого-то одного любимого спортсмена — достойных примеров для подражания много.

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Во вторник глава правительства посещает объекты зимней Универсиады-2019 в Красноярске, встречается с российскими спортсменами.

«Знаете, у меня нет одного любимого спортсмена, на которого я молюсь как на икону. Людям моего поколения, конечно, близки имена, которые были звездными в тот период, когда мы росли, взрослели, в университете или школе учились», — сказал он на встрече с тренерами и студентами-членами сборной РФ на Универсиаде.

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«Мы о хоккее говорили, не могу не вспомнить наших блестящих хоккеистов того времени — (Валерия) Харламова того же. Это человек, который является одним из самых уважаемых спортсменов. Но вообще хороших спортсменов у нас очень много», — добавил премьер, обратил внимание на министра спорта Павла Колобкова.

«Павел Анатольевич — хороший спортсмен. Между прочим, чемпион олимпийский. Достойных примеров для подражания у нас хватает», — сказал Медведев.

Глава Минспорта Павел Колобков — олимпийский чемпион в фехтовании на шпагах, шестикратный чемпион мира.

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