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13:36 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА в феврале более чем на треть увеличило число тестирований по сравнению с январем

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале организовало 1042 теста и взяло 1179 допинг-проб, что более чем на треть превышает январские показатели. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Источник: РИА "Новости"

«В феврале инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 1042 допинг-тестирования, в ходе которых взято 1179 проб, — сказала Пахноцкая. — В рамках соревновательного контроля проведено 389 допинг- тестирований, внесоревновательного — 653».

В январе 2019 года РУСАДА организовало 789 тестов и взяло 825 проб (кровь и моча), что на треть уступает показателям февраля.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году провести забор 11 тысяч допинг-проб, в 2020-м — 13 тысяч. Увеличение планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований, взято у спортсменов 9540 проб (при планируемых 9000 — прим. ТАСС).

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