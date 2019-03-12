РУСАДА в феврале более чем на треть увеличило число тестирований по сравнению с январем

Источник: РИА "Новости"

«В феврале инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 1042 допинг-тестирования, в ходе которых взято 1179 проб, — сказала Пахноцкая. — В рамках соревновательного контроля проведено 389 допинг- тестирований, внесоревновательного — 653».

В январе 2019 года РУСАДА организовало 789 тестов и взяло 825 проб (кровь и моча), что на треть уступает показателям февраля.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году провести забор 11 тысяч допинг-проб, в 2020-м — 13 тысяч. Увеличение планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.