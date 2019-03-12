РУСАДА в феврале более чем на треть увеличило число тестирований по сравнению с январем
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале организовало 1042 теста и взяло 1179
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале организовало 1042 теста и взяло 1179
«В феврале инспекторами
В январе 2019 года РУСАДА организовало 789 тестов и взяло 825 проб (кровь и моча), что на треть уступает показателям февраля.
Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году провести забор 11 тысяч
В 2018 году инспекторами