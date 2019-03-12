Сборная России завоевала 112 медалей на Универсиаде, в том числе 41 золотую
КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости. Сборная России выиграла медальный зачет зимней Универсиады 2019 года, завоевав 41 золотую, 39 серебряные и 32 бронзовые награды.
КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости. Сборная России выиграла медальный зачет зимней Универсиады 2019 года, завоевав 41 золотую, 39 серебряные и 32 бронзовые награды.
В заключительный соревновательный день во вторник мужская сборная России по хоккею принесла в копилку национальной команды 41-ю золотую медаль, обыграв в финале команду Словакии со счетом 2:1.
Таким образом, россияне на играх в Красноярске побили рекорды по общему количеству медалей и по числу золотых наград, завоеванных в рамках одной зимней Универсиады.
Второе место на Универсиаде заняла сборная Южной Кореи (6 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды), замкнула тройку лучших команда Японии (5, 4, 4).
Универсиада проходила с 1 по 12 марта.