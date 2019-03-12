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16:47 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России завоевала 112 медалей на Универсиаде, в том числе 41 золотую

КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости. Сборная России выиграла медальный зачет зимней Универсиады 2019 года, завоевав 41 золотую, 39 серебряные и 32 бронзовые награды.

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13
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В заключительный соревновательный день во вторник мужская сборная России по хоккею принесла в копилку национальной команды 41-ю золотую медаль, обыграв в финале команду Словакии со счетом 2:1.

Таким образом, россияне на играх в Красноярске побили рекорды по общему количеству медалей и по числу золотых наград, завоеванных в рамках одной зимней Универсиады.

Второе место на Универсиаде заняла сборная Южной Кореи (6 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды), замкнула тройку лучших команда Японии (5, 4, 4).

Универсиада проходила с 1 по 12 марта.

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