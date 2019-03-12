Два случая возможного нарушения антидопинговых правил были зафиксированы РУСАДА в феврале

«В период с 1 по 28 февраля было выявлено два случая возможных нарушений антидопинговых правил, по которым проходила обработка результатов сотрудниками нашего соответствующего отдела», — сказала Пахноцкая.

Согласно отчету РУСАДА за январь, в первый месяц года было зафиксировано также два случая возможного нарушения антидопинговых правил. Подозреваемыми тогда стали атлет, представляющий Федерацию спорта лиц с поражением опорно- двигательного аппарата, и прыгун в воду.

«В феврале было выявлено 39 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, — продолжила собеседница ТАСС. — В феврале таких случаев было 28».

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг- тестирования, должны в своем профиле в системе контроля АДАМС указывать местонахождение в любой день и период времени, в который они должны быть в указанном месте. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев такие спортсмены могут понести дисквалификацию сроком до двух лет.