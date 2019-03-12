Церемония закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 завершена
КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Торжественная церемония закрытия 29-й Всемирной зимней Универсиады 2019 года завершилась в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Торжественная церемония закрытия 29-й Всемирной зимней Универсиады 2019 года завершилась в Красноярске.
Церемония закрытия Игр состоялась во вторник на «Платинум Арене».
Соревнования под слоганом Real Winter («Настоящая зима») проходили с 1 по 12 марта. Спортсмены состязались в 11 видах спорта — фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой,
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Соперничество за 76 комплектов наград вели около трех тысяч студентов из 59 стран мира.