Церемония закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 завершена

Соревнования под слоганом Real Winter («Настоящая зима») проходили с 1 по 12 марта. Спортсмены состязались в 11 видах спорта — фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой, шорт-треке, керлинге, горнолыжном спорте, сноуборде, фристайле, хоккее с мячом (бенди) и спортивном лыжном ориентировании.