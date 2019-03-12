Наша! Какой запомнится Универсиада

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Красноярск был объявлен местом проведения Всемирной зимней Универсиады-2019 пять с лишним лет назад — в ноябре 2013-го. За это время столица Сибири заметно преобразилась — над Енисеем вырос еще один мост, Краевая больница получила новый хирургический корпус, часть спортивных объектов была реконструирована, другая — построена с нуля. Это то, что в Гражданском кодексе РФ называется «неотделимые улучшения» — они останутся с красноярцами на долгие годы. И это здорово — это хороший итог двух прошедших недель соревнований и нескольких лет подготовки.

Транспортный коллапс

Но есть и плохой. Универсиада показала — ко всему, что касается улучшений отделимых, в первую очередь, к работе с волонтерами и логистике, организаторы отнеслись местами невнимательно. Буду рассказывать только о том, чему сам лично был свидетелем за 11 дней в Красноярске. Как-то раз меня на лыжный стадион в кластер «Радуга» вез водитель, который не знал, где находится объект — в его автобусе не было навигатора и он несколько раз останавливался по пути, чтобы спросить дорогу у местных жителей.

В первые дни Универсиады шаттлы ходили нерегулярно — их расписание не соответствовало заявленному, и возвращение со спортивных объектов в главный пресс-центр становилось тяжелой задачей. После разгромной публикации одного коллеги ситуация заметно стала улучшаться, но без накладок все равно не обходилось.

Приятного было мало, и все же мои неудобства решались простым нажатием на иконку приложения такси. А вот иностранцам приходилось тяжелее — однажды фигурное катание закончилось после 11 вечера, и журналистка из Японии безуспешно прождала свой автобус на остановке — зону посадки в шаттл перенесли в другое место, а волонтера, который объяснил бы это, не нашлось.

Фром май харт

Общение на английском тоже стало проблемой для многих ответственных лиц. Международные соревнования предполагают приезд в нашу страну большого количества людей, не говорящих на русском языке — и странно было видеть, как сотрудники, которые непосредственно сталкиваются с зарубежными гостями (волонтеры на объектах и пунктах досмотра), не могут объясниться с ними самыми простыми словами. На их подготовку ведь выделялись средства, время и человеческие ресурсы.

Вместо этого на моих глазах еще одной японке (почему-то японцам особенно не везло) несколько человек жестами и на русском пытались объяснить, что сотрудникам КПП нужно осмотреть ее сумку. Чем сильнее становилось ее непонимание, тем громче звучала русская речь. В конце она уже сама поняла, что от нее требуют, но домой с собой увезет точно не самый приятный опыт межкультурной коммуникации.

Медальное изобилие

Конечно, наряду с этими досадными случаями, я вовремя и без проблем уезжал с соревнований и попадал на них, встречал приятнейших и воспитанных волонтеров, готовых и желающих помочь. И, скорее всего, большинство из тех, кто несет ответственность за проведение Универсиады, сосредоточили свое внимание на медальном зачете. При взгляде на который все околоспортивные вопросы, видимо, должны отпадать сами собой.

Преимущество сборной России на первых в ее истории домашних Зимних студенческих Играх оказалось просто неприличным. Всего 112 медалей: 41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых. У ближайшего преследователя, Кореи — 14 медалей (6+4+4); Япония замкнула тройку с 13 наградами (5+4+4). Что тут скажешь — мы очень профессионально подошли к соревнованиям, на которые в большинстве своем приезжают непрофессионалы.

Сюжеты Игр

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На Универсиаде хватало интересных сюжетов: фигуристка из ОАЭ в хиджабе, которая тренируется у российского специалиста, и французский биатлонист, впервые в жизни вышедший на старт 20 км и взявший бронзу вслед за уехавшими вскоре на чемпионат мира в Эстерсунд Поршневым и Латыповым. Или, например, бронзовые канадские хоккеисты, ни один из которых не провел ни матча на профессиональном уровне, и их серебряные коллеги из словацкой команды, где большинство не уверено, продолжит ли играть в хоккей после красноярского турнира.

Однако в основном победы и медали уходили в российскую копилку. Уровень конкуренции в некоторых видах (биатлон, лыжи) был так низок, что спортсмены открыто признавались: вся борьба будет вестись среди российских сборников. Хотя были в Красноярске и турниры с очень приличным составом иностранных атлетов. Например, в фигурном катании в одиночном разряде у мужчин и у женщин.

Все для себя

Вот и получается, взглянув на результаты подготовки и итоги соревнований, что мы сделали и провели эти Игры по большей части для себя самих. В историческом разрезе — это не так уж и плохо. Если перефразировать слоган сочинской Олимпиады применительно к Универсиаде-2019, он мог бы звучать так: «Жаркая, зимняя, наша — и больше ничья».