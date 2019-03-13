Красноярские призеры Универсиады получили награды от губернатора края

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Спортсмены из Красноярского края завоевали 23 из 112 медалей сборной России на играх.

«Решающий вклад в наш триумф внесли спортсмены. В составе команды России было всего 296 человек, наиболее представительной ее частью стала делегация Красноярского края. Это произошло не потому, что мы были хозяевами Универсиады, а только благодаря успешному прохождению жесткого отбора», — подчеркнул Усс.

Читайте также Церемония закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 завершена

Спортсмены и тренеры были награждены почетными грамотами и денежными премиями, которые, по словам губернатора, предоставлены бизнесменом и меценатом Хазретом Совменом. Также, как уточнили в пресс-службе губернатора, спортсменам будут выданы премии из краевого бюджета.