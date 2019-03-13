Парк Универсиады в Красноярске посетили 600 тыс. человек

Парк Универсиады начал работу 28 февраля. Он занимает площадь перед Большим концертным залом и островом Татышев, соединенным с площадью вантовым мостом.

«Я с радостью отмечаю, что только в парке Универсиады за время его работы побывали 600 тыс. человек», — сказал губернатор, добавив, что спортивные и культурные события Универсиады вызывали ажиотаж среди жителей города.