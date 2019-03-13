Путин поздравил сборную России с отличным выступлением на Универсиаде

Универсиада прошла с 1 по 12 марта в Красноярске, в командном зачете победу одержала сборная России, завоевавшая 112 медалей (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых).
«Поздравляю вас с отличным выступлением на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. На этих ответственных соревнованиях вы убедительно продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, серьёзный настрой. Выступили единой, сплочённой командой. Каждый внёс свой вклад в общий победный результат», — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что особые слова признательности необходимо выразить тренерам, наставникам, специалистам: «всем, кто вложил в вас душу и сердце, учил преодолевать трудности и стремиться к высоким целям». Путин выразил уверенность, что опыт, приобретённый на стартах Универсиады, поможет и впредь добиваться успеха и в спорте, и в жизни.