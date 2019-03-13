Медведев: Сборная России блестяще выступила на Универсиаде

«Команда наша действительно выступила блестяще», — сказал Медведев, открывая в среду совещание с вице-премьерами. «Сколько бы нас ни пытались в чем-то упрекнуть, это настоящий университетский спорт, и был показан очень хороший результат», — заявил он.