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13:25 (мск), источник: ТАСС

Медведев: Сборная России блестяще выступила на Универсиаде

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необоснованными упреки в адрес сборной России на завершившейся во вторник Зимней Универсиаде в Красноярске, отметив, что команда показала настоящий университетский спорт.

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Источник: Reuters

«Команда наша действительно выступила блестяще», — сказал Медведев, открывая в среду совещание с вице-премьерами. «Сколько бы нас ни пытались в чем-то упрекнуть, это настоящий университетский спорт, и был показан очень хороший результат», — заявил он.

Глава правительства поздравил победителей и призеров Игр и поручил вице-премьеру Ольге Голодец подготовить предложения об их поощрении.

Медведев отметил и хорошую организацию Универсиады. «Действительно, настоящий праздник спорта получился», — подчеркнул он.

Зимняя Универсиада в Красноярске прошла с 2 по 12 марта. Победителем общекомандного зачета стала сборная России, завоевавшая 112 медалей — 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых.

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