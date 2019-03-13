Медведев: Сборная России блестяще выступила на Универсиаде
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/.
«Команда наша действительно выступила блестяще», — сказал Медведев, открывая в среду совещание с
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Медведев отметил и хорошую организацию Универсиады. «Действительно, настоящий праздник спорта получился», — подчеркнул он.
Зимняя Универсиада в Красноярске прошла с 2 по 12 марта. Победителем общекомандного зачета стала сборная России, завоевавшая 112 медалей — 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых.