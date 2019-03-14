ФМБА: БАД с аминокислотами и минералами заменила спортсменам мельдоний

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«Мы собрали БАД… даже БАВ (биологически активное вещество), это те же аминокислоты и минералы… Он не является допингом, это не (лекарственный) препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, (например) в пище», — сказал Уйба.

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По его словам, БАД уже применяется. Он пояснил, что эта добавка содержит в себе те же калий и натрий, которые есть, например, и в мельдонии.

Ранее Уйба говорил, что ФМБА нашло замену мельдонию: данные препараты не запрещены, при этом в разы эффективнее.