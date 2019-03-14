Деревня Универсиады в Красноярске завершит свою работу 14 марта

«Сегодня у нас исторический момент — территорию деревни покидают последние спортсмены. В 15:10 мск 24 представителя Южной Кореи садятся на шаттл и отправляются в аэропорт. Мы еще работаем — начали работать раньше всех, за 10 дней до начала Игр, и заканчиваем работу сегодня в ночь. Сегодня на территории деревни пройдет заседание рабочего штаба, где будут подводиться итоги», — заявил Орешников.