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12:43 (мск), источник: Р-Спорт

Более 320 тысяч зрителей посетили спортивные мероприятия Универсиады

КРАСНОЯРСК, 14 мар — РИА Новости. Более 320 тысяч зрителей посетили спортивные и культурные мероприятия зимней Универсиады-2019 в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора края.

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«Красноярск 11 дней принимал гостей со всего мира… Соревнования и мероприятия культурной программы всемирной зимней Универсиады 2019 года посетили более 320 тысяч зрителей и болельщиков», — говорится в сообщении.

Зимняя Универсиада под слоганом Real Winter («Настоящая зима») проходила в Красноярске с 1 по 12 марта. Спортсмены состязались в 11 видах спорта — фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой, шорт-треке, керлинге, горнолыжном спорте, сноуборде, фристайле, хоккее с мячом (бенди) и спортивном лыжном ориентировании. Соперничество за 76 комплектов наград вели около 3 тысяч студентов из 59 стран мира. В командном зачете победу одержала сборная России, завоевавшая 112 медалей (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых).

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