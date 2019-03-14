Более 320 тысяч зрителей посетили спортивные мероприятия Универсиады

«Красноярск 11 дней принимал гостей со всего мира… Соревнования и мероприятия культурной программы всемирной зимней Универсиады 2019 года посетили более 320 тысяч зрителей и болельщиков», — говорится в сообщении.

Зимняя Универсиада под слоганом Real Winter («Настоящая зима») проходила в Красноярске с 1 по 12 марта. Спортсмены состязались в 11 видах спорта — фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой, шорт-треке, керлинге, горнолыжном спорте, сноуборде, фристайле, хоккее с мячом (бенди) и спортивном лыжном ориентировании. Соперничество за 76 комплектов наград вели около 3 тысяч студентов из 59 стран мира. В командном зачете победу одержала сборная России, завоевавшая 112 медалей (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых).