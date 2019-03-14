Более 320 тысяч зрителей посетили спортивные мероприятия Универсиады
КРАСНОЯРСК, 14 мар — РИА Новости. Более 320 тысяч зрителей посетили спортивные и культурные мероприятия зимней Универсиады-2019 в Красноярске, сообщает
КРАСНОЯРСК, 14 мар — РИА Новости. Более 320 тысяч зрителей посетили спортивные и культурные мероприятия зимней Универсиады-2019 в Красноярске, сообщает
«Красноярск 11 дней принимал гостей со всего мира… Соревнования и мероприятия культурной программы всемирной зимней Универсиады 2019 года посетили более 320 тысяч зрителей и болельщиков», — говорится в сообщении.
Зимняя Универсиада под слоганом Real Winter («Настоящая зима») проходила в Красноярске с 1 по 12 марта. Спортсмены состязались в 11 видах спорта — фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой,