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15:25 (мск), источник: ТАСС

Глава РУСАДА Ганус встретился с руководителями международных антидопинговых агентств

ТАСС, 14 марта. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус провел переговоры с главами международных антидопинговых агентств и руководством Института национальных антидопинговых организаций (iNADO). Об этом сообщает пресс- служба РУСАДА.

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Источник: РИА "Новости"

Переговоры и консультации состоялись в рамках ежегодной конференции iNADO и Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая прошла 11—12 марта в Лозанне.

«Встречи отличались конструктивным и дружеским характером. Коллеги выразили поддержку и уважение работе, проделанной Российским антидопинговым агентством», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ганус представит на конференции отчет о работе РУСАДА за 2017−2018 годы. Согласно отчету, за последние два года инспекторами допинг-контроля РУСАДА было взято у российских спортсменов 14693 пробы (6196 — в 2017 году, 8497 — в 2018-м). В 2018 году РУСАДА завело 145 дел, касающихся нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2017 году — 57 дел, из которых 52 — закрыты.

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