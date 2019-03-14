Глава РУСАДА Ганус встретился с руководителями международных антидопинговых агентств

Ранее сообщалось, что Ганус представит на конференции отчет о работе РУСАДА за 2017−2018 годы. Согласно отчету, за последние два года инспекторами допинг-контроля РУСАДА было взято у российских спортсменов 14693 пробы (6196 — в 2017 году, 8497 — в 2018-м). В 2018 году РУСАДА завело 145 дел, касающихся нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2017 году — 57 дел, из которых 52 — закрыты.