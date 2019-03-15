РУСАДА уличило инспекторов «Антидопинговой инициативы» в нарушениях правил тестирования

Источник: РИА "Новости"

«Отделом расследований РУСАДА был выявлен ряд грубых нарушений Международного стандарта по тестированию и расследованиям частной тестирующей компанией “Антидопинговая инициатива”, — отметила Пахноцкая. — Речь идет о предварительном уведомлении спортсменов из Федерации пауэрлифтинга России о грядущем допинг-контроле. Атлетам говорили, куда и в какое время приходить на тестирование и потом брали деньги за допинг-пробы. Места, где будет производиться тестирование, пауэрлифтеры порой узнавали из соцсетей».

Собеседница ТАСС отметила, что часть инспекторов допинг-контроля компании «Антидопинговая инициатива» ранее работали в РУСАДА и были уволены оттуда в связи с громким скандалом, последовавшим за публикацией доклада Ричарда Макларена.

Общество с ограниченной ответственностью «Антидопинговая инициатива» создано в сентябре 2007 года и зарегистрировано в подмосковном Сергиевом Посаде. «Эта компания не является подписантом Всемирного антидопингового кодекса, — продолжила Пахноцкая. — Сотрудничество с “Антидопинговой инициативой” может нанести общероссийским спортивным федерациям не только удар по репутации, но и стать причиной более серьезных проблем».

«РУСАДА открыто к сотрудничеству и заинтересовано в получении информации по подобного рода фактам, так как они подрывают доверие к существующей антидопинговой политике в стране. Подобная ситуация стала возможна из-за отсутствия должного уровня сотрудничества между Международной федерацией пауэрлифтинга и Российским национальным антидопинговым агентством. РУСАДА, в свою очередь, заинтересовано в расширении сотрудничества со всеми международными спортивными федерациями», — заключила собеседница ТАСС.