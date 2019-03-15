Фоторепортажи
11Дерби Москвы: ЦСКА повел в серии с «Динамо»
18:55 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА уличило инспекторов «Антидопинговой инициативы» в нарушениях правил тестирования

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило ряд грубых нарушений со стороны инспекторов коммерческой тестирующей организации «Антидопинговая инициатива», которые предварительно уведомляли российских спортсменов-пауэрлифтеров о грядущих тестированиях. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Отделом расследований РУСАДА был выявлен ряд грубых нарушений Международного стандарта по тестированию и расследованиям частной тестирующей компанией “Антидопинговая инициатива”, — отметила Пахноцкая. — Речь идет о предварительном уведомлении спортсменов из Федерации пауэрлифтинга России о грядущем допинг-контроле. Атлетам говорили, куда и в какое время приходить на тестирование и потом брали деньги за допинг-пробы. Места, где будет производиться тестирование, пауэрлифтеры порой узнавали из соцсетей».

Собеседница ТАСС отметила, что часть инспекторов допинг-контроля компании «Антидопинговая инициатива» ранее работали в РУСАДА и были уволены оттуда в связи с громким скандалом, последовавшим за публикацией доклада Ричарда Макларена.

Общество с ограниченной ответственностью «Антидопинговая инициатива» создано в сентябре 2007 года и зарегистрировано в подмосковном Сергиевом Посаде. «Эта компания не является подписантом Всемирного антидопингового кодекса, — продолжила Пахноцкая. — Сотрудничество с “Антидопинговой инициативой” может нанести общероссийским спортивным федерациям не только удар по репутации, но и стать причиной более серьезных проблем».

«РУСАДА открыто к сотрудничеству и заинтересовано в получении информации по подобного рода фактам, так как они подрывают доверие к существующей антидопинговой политике в стране. Подобная ситуация стала возможна из-за отсутствия должного уровня сотрудничества между Международной федерацией пауэрлифтинга и Российским национальным антидопинговым агентством. РУСАДА, в свою очередь, заинтересовано в расширении сотрудничества со всеми международными спортивными федерациями», — заключила собеседница ТАСС.

РУСАДА отправило все материалы расследования по деятельности компании «Антидопинговая инициатива» во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и комитет по соответствию WADA.

 Тренер уехал из России, набрал молодых и привел их к победам
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
12 интересных фактов о четвертьфинальных парах Лиги чемпионов
«Краснодару» — «пятерка». Оценки клубам за европейский сезон
Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге Европы
Могильный, Буре, Овечкин: гениальные сезоны русских звезд НХЛ
Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира
«Спартак» обратился к фанатам перед матчем с «Зенитом»
«Анжи» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь